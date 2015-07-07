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    Боярский: «Аршавин еще вернется в «Зенит»

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский, известный болельщик питерского «Зенита», выразил мнение, что экс-полузащитник команды Андрей Аршавин еще вернется в нее в качестве игрока:

    «Такими игроками, как Андрей Аршавин, «Зениту» не стоит разбрасываться, – приводит ТАСС слова Боярского. – Тем более что с нового сезона будет ужесточен лимит на иностранных игроков и на поле должно играть больше российских футболистов. Я допускаю, что в будущем Аршавин вернется обратно в «Зенит». Но только как игрок, а не менеджер клуба.

    Конечно, главный тренер Виллаш-Боаш – это человек, который соображает, он привел «Зенит» к золотым медалям чемпионата. Но для всех болельщиков, и для меня в том числе, это очень грустные изменения. Уходящие футболисты очень много сделали для «Зенита». И когда тот же Аршавин выйдет на «Петровский» в форме «Кубани», то он не услышит в свой адрес от питерской торсиды каких-то обидных слов. Наши болельщики будут ему аплодировать. Они понимают, что Андрей ушел из своего родного клуба не по своей воле».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 15:32
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    Комментарии (65)
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    sir_Alex
    1436285965
    Вряд ли
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    Franz Beckenbauer
    1436292305
    Аршавин в Зените 20 лет спустя...
    Ответить
    Спартач из Питера
    1436293951
    конечно вернётся когда вы на вылет будете стоять без газового народного бобла. Другие то вам уже не по карману будут!
    Ответить
    кони-рулят
    1436294078
    в качестве газонокосильщика)))
    Ответить
    dostal
    1436295418
    у-га-га-га-га.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436297354
    правильно!
    Ответить
    SchwarzGelben BVB
    1436297547
    Конечно вернется. \"Аршавин - 20 лет спустя\". \"Аршавин - 30 лет спустя\".
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    No problem
    1436300099
    Зеленоглазое такси.... до сих пор напеваю в караоке, под лишнее 200грамм
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    Valeron_hbk
    1436387810
    Сказал то, о чем все мы думаем! Зенит уже давно не одна команда. Единым духом тут и не пахнет. Очень жаль.
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    ologreds
    1694997654
    numo435033
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