Боярский: «Аршавин еще вернется в «Зенит»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, известный болельщик питерского «Зенита», выразил мнение, что экс-полузащитник команды Андрей Аршавин еще вернется в нее в качестве игрока:



«Такими игроками, как Андрей Аршавин, «Зениту» не стоит разбрасываться, – приводит ТАСС слова Боярского. – Тем более что с нового сезона будет ужесточен лимит на иностранных игроков и на поле должно играть больше российских футболистов. Я допускаю, что в будущем Аршавин вернется обратно в «Зенит». Но только как игрок, а не менеджер клуба.









Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Конечно, главный тренер Виллаш-Боаш – это человек, который соображает, он привел «Зенит» к золотым медалям чемпионата. Но для всех болельщиков, и для меня в том числе, это очень грустные изменения. Уходящие футболисты очень много сделали для «Зенита». И когда тот же Аршавин выйдет на «Петровский» в форме «Кубани», то он не услышит в свой адрес от питерской торсиды каких-то обидных слов. Наши болельщики будут ему аплодировать. Они понимают, что Андрей ушел из своего родного клуба не по своей воле».