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    • Юрий Зайцев: «Новостей по поводу будущего Денисова в «Динамо» пока нет»

    Юрий Зайцев: «Новостей по поводу будущего Денисова в «Динамо» пока нет»

    Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Игоря Денисова, сообщил, что судьба его клиента еще не прояснилась.

    По ходу прошлого сезона игрок был сослан в дубль команды и выставлен на трансфер после конфликта с главным тренером «Динамо» Станиславом Черчесовым.

    «Пока новостей нет, – подчеркнул Зайцев. – Все может проясниться после встречи Игоря Денисова со спортивным директором клуба Андреем Кобелевым. Сейчас футболист находится на сборе с молодежкой «Динамо». Никакого разговора еще не было. Так что новостей по поводу будущего Игоря сейчас нет».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 15:24
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    Комментарии (33)
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    777БАРС52
    1436279145
    ПЛОХАЯ НОВОСТЬ.
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    мазан75
    1436280293
    Новость ни очем.
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    Vladimir 808
    1436282662
    Новостей нет, плохо это . Пора бы определиться.
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    112910415
    1436282985
    Игорь безуспешно требует свидания с Кобелевым..
    Ответить
    Вакханалия
    1436283483
    Кому нужен этот Женисов? Вперёд Спартак!
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    zeverum
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    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    polc75
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    КПР
    1436287907
    А будет ли встреча?
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    KLINSI
    1436300049
    Зря Игорь вляпался в это Динамо.
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    ologreds
    1694997654
    numo435032
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