Юрий Зайцев: «Новостей по поводу будущего Денисова в «Динамо» пока нет»

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Игоря Денисова, сообщил, что судьба его клиента еще не прояснилась.



По ходу прошлого сезона игрок был сослан в дубль команды и выставлен на трансфер после конфликта с главным тренером «Динамо» Станиславом Черчесовым.









Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Пока новостей нет, – подчеркнул Зайцев. – Все может проясниться после встречи Игоря Денисова со спортивным директором клуба Андреем Кобелевым. Сейчас футболист находится на сборе с молодежкой «Динамо». Никакого разговора еще не было. Так что новостей по поводу будущего Игоря сейчас нет».! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.