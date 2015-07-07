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    • Касильяс может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Примейры

    Касильяс может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Примейры

    Голкипер Икер Касильяс может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории португальского чемпионата, если согласится перейти в «Порту».

    По информации источника, португальский клуб предлагает испанцу зарплату в 210 тысяч евро в месяц (2,5 миллиона евро в год), что является рекордной суммой для Примейры. Однако это намного меньше, чем зарабатывает Касильяс сейчас в составе мадридского «Реала» (7,5 миллионов евро).

    Известно, что в «Порту» надеются подписать контракт с вратарем 9 июля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 15:08
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    Комментарии (48)
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    Apxangel
    1436283918
    зачем он им?
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    polc75
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    Triem
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    Ждем дальше уток!
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    GGGringOOO
    1436290278
    Для кипера перебор (для примейры)
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    ariec93
    1436293932
    210 тысяч евро в месяц? всего то, да. ну лет 70 поработать.
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    КПР
    1436330550
    Больше пиара, чем правды.
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    АрсенБурбулятр
    1436363994
    неушто в Примейре максимальная зарплата у футболиста меньше чем у примерно 10 самых высокооплачиваемых в РПЛ? капец, с ума сойти, не знал об этом, и за что только нашим платят. Никогда не думал что в Примейре макс. зарплаты всего около 2 млн. евро в год - учитывая такие клубы как Порту и Бенфика..../
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    Lucius Vorenus
    1436388089
    круто
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    ologreds
    1694997654
    numo435031
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