Алдервейрелд согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»

Защитник «Атлетико» Тоби Алдервейрелд прошел медобследование и согласовал условия контракта с лондонским «Тоттенхэмом».



Однако «Саутгемптон», за который бельгиец выступал в прошлом сезоне на правах аренды, планирует обратиться в суд из-за нарушения условий сделки мадридским клубом.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника составит 16 миллионов евро.





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