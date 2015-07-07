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    • Алдервейрелд согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»

    Алдервейрелд согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»

    Защитник «Атлетико» Тоби Алдервейрелд прошел медобследование и согласовал условия контракта с лондонским «Тоттенхэмом».

    Однако «Саутгемптон», за который бельгиец выступал в прошлом сезоне на правах аренды, планирует обратиться в суд из-за нарушения условий сделки мадридским клубом.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника составит 16 миллионов евро.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 14:08
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    Комментарии (44)
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    alexov222
    1436268743
    Скоро посмотрим на бельгийскую пару в центре защиты,надеюсь оно того стоило. P.S.прочитал сейчас-представители ттх в монако пробуют договориться по мартиалу и караско..караско ладно,но неужели черный пацаненок лучше того же остина? Упертый Поккет
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    ALBA-BARSELONA
    1436269433
    Как произносить Альдервейброитльд непонятно.Таких игроков нельзя допустить к игре из за фамилии
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    Mоnоlo
    1436270081
    Ну посмотрим на пару бельгийцев, должны заиграть, иначе опять будет весело. Удачи. =)
    Ответить
    Tott_Hot
    1436272019
    добро пожаловать на борт!
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    YAMAYKA
    1436275501
    Мне кажется или Леви продаст его следующим летом за 26 ?
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    zeverum
    1436284481
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    ст_прапорщик
    1436284687
    Надеюсь, знают, что делают. Удачи Тоби с труднопроизносимой фамилией! Всем Шпорам доброго времени суток!)))
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    sir_Alex
    1436289411
    Удачи ему в АПЛ
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    Он-моя жизнь
    1436289751
    Наконец то
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    ologreds
    1694997655
    numo435027
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