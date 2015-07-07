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    Защитник «Твенте» Мартина стал игроком «Саутгемптона»

    "Саутгемптон» подписал двухлетний контракт с защитником голландского клуба «Твенте» Рейндли Мартиной. Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний игрок на текущей неделе присоединится к своей новой команде на сборах в Австрии.

    «Мартина универсальный и опытный футболист, который усилит команду и глубину состава в преддверии наступающего сезона», – заявил исполнительный директор «Саутгемптона» Лес Рид.

    В прошлом сезоне Мартина сыграл в 32 матчах чемпионата Нидерландов и отметился одним голом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 13:56
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    Комментарии (12)
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    Z O D I A C
    1436267222
    Мартина такая праааативная)))
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    RussianHorse
    1436267694
    Через год Шлакопуль его купит за 35 млн.
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    polc75
    1436268024
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    Макалай Калкин
    1436268615
    Прикольные у голландцев иногда фамилии попадаются - Анита Цой, теперь Мартина Хингис))
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    Летчик66
    1436268844
    Большое будущее ждет парня, если перейдет в Саутгемптон.
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    dimagas1
    1436282224
    Твенте и не видно уже в Европе((((
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    zeverum
    1436284388
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    ologreds
    1694997655
    numo435026
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