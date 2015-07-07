Защитник «Твенте» Мартина стал игроком «Саутгемптона»

"Саутгемптон» подписал двухлетний контракт с защитником голландского клуба «Твенте» Рейндли Мартиной. Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний игрок на текущей неделе присоединится к своей новой команде на сборах в Австрии.





Лес Рид.



В прошлом сезоне Мартина сыграл в 32 матчах чемпионата Нидерландов и отметился одним голом.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. «Мартина универсальный и опытный футболист, который усилит команду и глубину состава в преддверии наступающего сезона», – заявил исполнительный директор «Саутгемптона»В прошлом сезоне Мартина сыграл в 32 матчах чемпионата Нидерландов и отметился одним голом.