«Атлетико» ведет переговоры о трансфере Карраско

Спортивный директор «Монако» Луиш Кампуш прокомментировал интерес к полузащитнику Яннику Феррейре-Карраско со стороны мадридского «Атлетико»:
«Сейчас он наш игрок, и Янник пройдет предсезонку вместе с «Монако». Но неизвестно, что произойдет. Посмотрим», – приводит слова Кампуша Atletico Fans со ссылкой на Marca.
Мадридцы рассчитывают, что бельгиец сможет заменить хавбека Арду Турана, который перешел в «Барселону». Ранее «Атлетико» стремилось приобрести игрока «Бенфики» Николаса Гайтана, однако сумма отступных оказалась слишком высокой (35 миллионов евро).
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Мадридцы рассчитывают, что бельгиец сможет заменить хавбека Арду Турана, который перешел в «Барселону». Ранее «Атлетико» стремилось приобрести игрока «Бенфики» Николаса Гайтана, однако сумма отступных оказалась слишком высокой (35 миллионов евро).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое