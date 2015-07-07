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    «Атлетико» ведет переговоры о трансфере Карраско

    Спортивный директор «Монако» Луиш Кампуш прокомментировал интерес к полузащитнику Яннику Феррейре-Карраско со стороны мадридского «Атлетико»:

    «Сейчас он наш игрок, и Янник пройдет предсезонку вместе с «Монако». Но неизвестно, что произойдет. Посмотрим», – приводит слова Кампуша Atletico Fans со ссылкой на Marca.

    Мадридцы рассчитывают, что бельгиец сможет заменить хавбека Арду Турана, который перешел в «Барселону». Ранее «Атлетико» стремилось приобрести игрока «Бенфики» Николаса Гайтана, однако сумма отступных оказалась слишком высокой (35 миллионов евро).

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 12:39
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    Комментарии (12)
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    Петр 1
    1436262139
    не думаю, что это равноценная замена.
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    Sevastopol-www
    1436262170
    Не по зубам...
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    Juventus21
    1436263422
    Растащат Монако по частям и скатится клуб вниз таблицы.
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    dante_voorhees
    1436267729
    после спонсора, Атлетико скатился вниз
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    polc75
    1436268162
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    alboro
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    ologreds
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