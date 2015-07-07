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    • Касильяс перейдет в «Порту», если «Реал» заплатит ему 15 млн евро

    Касильяс перейдет в «Порту», если «Реал» заплатит ему 15 млн евро

    Голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс продолжает переговоры относительно своего перехода в «Порту». Португальцы предлагают футболисту двухлетний контракт с окладом 5 млн евро с возможностью продления на год и одновременно хотят, чтобы Касильяс перешел в команду в качестве свободного агента, чтобы не платить за голкипера.

    Учитывая заслуги футболиста перед клубом «сливочные» готовы отпустить Икера бесплатно, однако препятствием в переговорах является нежелание игрока зарабатывать меньше того, что он имеет на данный момент. Контракт Касильяса с «Реалом» действителен еще два года, за которые голкипер должен получить около 25 млн евро, а в «Порту» за этот же период он получит только 10 млн евро.
    Касильяс рассчитывает убедить «Реал» доплатить ему 15 млн евро разницы в зарплате, однако вопрос заключатся в том, согласятся ли с такой постановкой вопроса в «королевском клубе».

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    Источник: Marca

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    07.07.2015 11:30
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    Комментарии (85)
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    Gagarin56
    1436271273
    ахаха, платите мне чтоб я ушел. как то стремно уходит Кас со своей родной команды, на месте Переса усадил бы его на лавку на два года. Кас был важен Реалу также как ему Реал, и если не видишь дальнейшего сотрудничества расходитесь миром каждый в свою сторону. Рауль вон ушел достойно(хотя ему наверняка было обидно), и каждый человек разбирающийся хоть чуть в футболе его уважает(не важно за кого болеет)
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    bezymec
    1436271637
    Че-то вообще как-то крутовато!!!Мало того что отпускают бесплатно,так еще ему деньжат приплатить нужно!
    Ответить
    Madridist-m
    1436274237
    Здесь все ясно,как и говорил Гнилое нутро Человека проявилось во всей красе. Пусть идет на 3 буквы,и никакая он не легенда,просто отыграл больше остальных и все.
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    Дед Мазая
    1436278803
    Реал никто силой контракт подписывать не заставлял. А если подписали, надо выполнять. Хотите поменять условия, договаривайтесь. Кас прав...
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    Чемпик
    1436280435
    Дзюбиньо продешевил... Нужно было выдвигать ультиматум \"Спартаку\", миллиард евро или остаюсь..))
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    киэнджин
    1436280734
    давай мешок еще один и тебя дефолт ждет
    Ответить
    112910415
    1436282244
    сомнительной достоверности новость
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    ReaLyon777
    1436284879
    Глоры Барсы дроч@т небось на эту новость
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    Lucius Vorenus
    1436297416
    =) здесь он прав канечно))) пускай тогда уж сидит 3-м вратарём!
    Ответить
    ologreds
    1694997656
    numo435014
    Ответить
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