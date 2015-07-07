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    «Удинезе» арендует Сапату

    24-летний колумбийский нападающий «Наполи» Дуван Сапата продолжит карьеру в «Удинезе». Клубы договорились о двухлетней аренде футболиста без права выкупа. Согласно сообщению АFP казна неаполитанцев пополнится на 1,6 млн евро, но при этом «Наполи» будет выплачивать большую часть зарплаты колумбийца.

    В прошлом сезоне Сапата принял участие в 21 матче Серии А, при этом только 6 раз выходил в стартовом составе и отметился шестью результативными ударами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 09:03
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    Комментарии (9)
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    kkomov
    1436252100
    статистика чудо! хуже только у кокорина!
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    mamrik-09
    1436252287
    Не плохо
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    Zenit-84
    1436253152
    Удачи Дувану
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436256122
    Надолго отдадут его...
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256282
    хорошо
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    enot7000
    1436263604
    отлично
    Ответить
    ZeuSS
    1436263751
    А я подумал что это защитник который играл за Вильяреал и Милан
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    sir_Alex
    1436266343
    Может, у фриульцев раскроется
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    ologreds
    1694997656
    numo435005
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