«Удинезе» арендует Сапату

24-летний колумбийский нападающий «Наполи» Дуван Сапата продолжит карьеру в «Удинезе». Клубы договорились о двухлетней аренде футболиста без права выкупа. Согласно сообщению АFP казна неаполитанцев пополнится на 1,6 млн евро, но при этом «Наполи» будет выплачивать большую часть зарплаты колумбийца.

В прошлом сезоне Сапата принял участие в 21 матче Серии А, при этом только 6 раз выходил в стартовом составе и отметился шестью результативными ударами.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.