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    В июне Витсель едва не перешел в «Милан»

    Бельгиец Аксель Витсель в июне едва не стал игроком «Милана». «Зенит» согласился продать своего футболиста за 30 млн. евро, но после того как совладельцем «Милана» стал тайский бизнесмен Би Тэчаубол увеличил сумму трансфера до 40 млн. евро.

    Теперь итальянцы рассчитывают, что футболист уговорит свою команду снизить цену. Ранее сообщалось, что «Милан» уже договорился с Витселем о личном четырехлетнем контракте с окладом 4 млн. евро за сезон.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 08:46
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    Комментарии (77)
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    Chilahim
    1436256577
    За 30 то можно было продать. За 40 взяли, 2,5 года отыграл. Вполне разумно продать за 30, ну или 35.
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    112910415
    1436258296
    уже за забором поймали!
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    Juventus21
    1436260362
    Милану можно сказать повезло, что Витсель остаётся. Найдутся варианты получше
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    doktor shvarz
    1436261401
    Витсель последний сезон показал себя отлично а до этого был ниже среднего, думаю дело тренера
    Ответить
    lange
    1436261414
    Ждём с нетерпением, как Витсель едва не перейдёт в \"Милан\" в июле и августе.
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    astan4o
    1436262334
    Такой бред пишут ей богу
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1436262978
    Опять будет мучиться в газовом проекте.
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    RIR68
    1436272771
    договорились обо всём, кроме самолёта для собачек!
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    Сергей Саныч
    1436281116
    В 2002-м Аршавин чуть-чуть не оказался в Спартаке.
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    ologreds
    1694997655
    numo435004
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