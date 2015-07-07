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    ПСЖ включился в борьбу за Де Брюйне

    Французский «ПСЖ» включился в борьбу за бельгийского полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне. Парижане в минувшие выходные провели первые переговоры с представителями футболиста – сообщает Daily Mail.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за игрока 50 млн. евро, но спортивный директор немецкого клуба Клаус Аллофс заявил, что клуб ни при каких обстоятельствах не продаст футболиста, контракт которого рассчитан до 2019 года, т. к. перед «Вольфсбургом» в будущем сезоне поставлены высокие цели.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 06:28
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    Комментарии (9)
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    Bearded man
    1436240467
    Ограничения сняли, теперь можно опять рвать рынок.)
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    cska plus
    1436241115
    вряд ли продадут!
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    Макалай Калкин
    1436250813
    Де Брюйне уже потихоньку ноет и хочет из самой зрелищной команды Германии на сегодня сбежать в мешок, а потом будет на всех обижаться, кроме себя.
    Ответить
    kkomov
    1436251728
    Алоффс же сказал, что он не продается!))
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256630
    хорошо
    Ответить
    Летчик66
    1436259512
    Надеюсь, что Кевин еще сезон пошумит за волков. У них должно неплохо получится в Лиге Чемпионов. Буду поддерживать в ЛЧ Лацио, Вольфсбург и Арсенал в этом сезону, если че-нить добьются поглорю малясь)
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    95-shishani-95
    1436270015
    ...
    Ответить
    RMUKMU
    1436299044
    МЮ вместо Депая лучше бы Де Брёйне купил.
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    ologreds
    1694997657
    numo434994
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