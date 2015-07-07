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    Шервуд рассчитывает сохранить Бентеке

    Главный тренер английской «Астон Виллы» Тим Шервуд выразил уверенность, что форвард команды Кристиан Бентеке останется в клубе, несмотря на множество слухов о переходе в стан какого-либо другого представителя АПЛ.

    «Я даже готов поставить 100 фунтов, что Бентеке останется с нами. Мы очень хотим его сохранить. Вообще, «Астон Вилла» планирует оставить всех лидеров – соответственно, бельгийца тоже», – сказал специалист.

    В минувшем сезоне АПЛ Бентеке провел 29 матчей и забил 13 мячей.

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 01:30
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    Комментарии (4)
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    Cool-Kurt Angle
    1436240346
    каждую неделю об этом пишут)
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    Макалай Калкин
    1436250557
    Не сохранит он этого строптивого мавра, убежит куда-нибудь в Сити и затухнет там как многие)))
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    Z v e r o b o y
    1436256732
    хорошо
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    ologreds
    1694997657
    numo434991
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