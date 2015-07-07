Шервуд рассчитывает сохранить Бентеке

Главный тренер английской «Астон Виллы» Тим Шервуд выразил уверенность, что форвард команды Кристиан Бентеке останется в клубе, несмотря на множество слухов о переходе в стан какого-либо другого представителя АПЛ.



«Я даже готов поставить 100 фунтов, что Бентеке останется с нами. Мы очень хотим его сохранить. Вообще, «Астон Вилла» планирует оставить всех лидеров – соответственно, бельгийца тоже», – сказал специалист.



В минувшем сезоне АПЛ Бентеке провел 29 матчей и забил 13 мячей.



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