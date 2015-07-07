Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Зе Луиш находится в расположении «Спартака»

    Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш, который на днях подпишет контракт с московским «Спартаком», уже прибыл в расположение своей новой команды. В Абтвиль (Швейцария) футболист прилетел из Рима, где находился на медицинском обследовании. По прибытию в отель Зе Луиш обменялся репликами с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым и другими членами тренерского штаба.



    Фото: «Чемпионат.ком».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии (112)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Винсент Вега
    1436260105
    не ну ставка на своих воспитанников Пищевика, про которую орал Алень, во всей красе)
    Ответить
    Петр 1
    1436260576
    сразу видно - свой, спартаковский, воспитанник! кривоногий! светлое пятно на общем фоне спартака!-)
    Ответить
    RussianHorse
    1436261233
    \"И Егор Титов нальет....\"
    Ответить
    Jazz-
    1436262161
    Тот момент когда ты понимаешь что тебе п***дец.
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1436262167
    Еще один решил загубить свою карьеру.
    Ответить
    vashinin
    1436270615
    не переживайте, кони и бомжи, он уже тренируется вовсю и изучает личное дело Акинфеева))
    Ответить
    spilo
    1436271107
    сегодня выпускайте на игру!
    Ответить
    Miaf
    1436272275
    Хотелось бы увидеть 2го Промеса.
    Ответить
    311
    1436301965
    Где-то там должен быть сэмпл закулисного смеха в магнитофоне)
    Ответить
    ologreds
    1694997657
    numo434988
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+