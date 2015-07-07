Зе Луиш находится в расположении «Спартака»

Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш, который на днях подпишет контракт с московским «Спартаком», уже прибыл в расположение своей новой команды. В Абтвиль (Швейцария) футболист прилетел из Рима, где находился на медицинском обследовании. По прибытию в отель Зе Луиш обменялся репликами с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым и другими членами тренерского штаба.







Фото: «Чемпионат.ком».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!