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    • Лапорта: «Гвардиола сможет вернуться, если я выиграю выборы президента»

    Лапорта: «Гвардиола сможет вернуться, если я выиграю выборы президента»

    Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в случае своей победы на выборах откроет двери клуба для бывшего главного тренера Хосепа Гвардиолы, ныне работающего в «Баварии».

    «Если президентом стану я, то Гвардиола в любой момент сможет прийти в «Барселону». Но в предстоящем сезоне Луис Энрике работать продолжит», – несколько противоречиво сказал Лапорта.

    Выбора президента каталонского клуба состоятся 18 июля.

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    Источник: Daily Mail

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    07.07.2015 00:47
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    Комментарии (59)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    yarukua
    1436250776
    Он так заявил о том, что Энрике останется как будто от него сейчас что-то зависит. Не нравится мне все это. Дайте спокойно человеку работать. Гвардиола свой выбор сделал
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    Igreks
    1436254573
    Барселонские страсти за место под солнцем.... Игра слов не более)
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    Z v e r o b o y
    1436256836
    хорошо
    Ответить
    VDrago
    1436256899
    вот и возраст барсучек узнается:DD после таких Вью)
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    Apsny
    1436260955
    Сложно предсказать чем это обернется еще.
    Ответить
    waren61rus
    1436262383
    побыстрее забирайте его! Этот чёрт нам не нужен!
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    KATALONIAFAN
    1436262556
    ЛАпорта хочет на победные лавры сесть!! Хитер лиса ...
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    МастеР ЙоД
    1436268875
    АХААХХ! Глоры Барсы уже сами не хотят видеть Пепку. АХАХАХ! Просто слов нет)) А нам втирают, что он лучший тренер в истории)
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    Murad0202
    1436269465
    Это скорее антирекламу Лапорта этим себе сделал, чем наоборот. Мало кто его в этом поддержит после такого успеха нынешнего тренера. Гвардиола понадобится не раньше чем тогда, когда Энрике перестанет приносить трофеи в клуб, а пока нынешним тренером довольны все - не только президент и игроки, но и болелы. А самое главное - довольны не только трофеями, но и игрой.
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    ologreds
    1694997658
    numo434987
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