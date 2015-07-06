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    Кобелев опроверг факт переговоров с Кержаковым

    Спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что никаких переговоров с нападающим «Зенита» Александром Кержаковым он не проводил. Но добавил, что работа по поиску форвардов для бело-голубых ведется.

    Сегодня СМИ также приписывали интерес к Кержакову со стороны «Крыльев Советов».

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 23:57
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    Комментарии (17)
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    Voronzov
    1436245466
    а Локо? Попала инфа, что он им интересен.
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    КПР
    1436245873
    владик, так факт или слух? Пограмотней будь впредь!
    Ответить
    112910415
    1436246893
    интрига невероятного размера!
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    дантеs
    1436248121
    И что, никому Керж не нужен? Жаль... И зря. Скорее всего цену хотят одни сбить, а другие набить.
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    Мортус
    1436248732
    На сезон бы вполне пригоДился.
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    o fortuna
    1436249853
    Оставьте нам Сашу, он у нас будет постоянно в основе играть))) Динамо пусть ищет себе другого Куранью за ...0000000$,
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    котлина брат
    1436257018
    Динамо нужен форвард совсем другого плана, а Кержаков так заплатка на дыру
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436257020
    хорошо
    Ответить
    Kolymchanin
    1436390678
    Ужо один раз подобрали этого неблагодарного нытика, хорош, хватит!
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    ologreds
    1694997657
    numo434982
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