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    Ткаченко: «Все разговоры о Кержакове – пиар»

    Агент нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кержакова Герман Ткаченко опроверг все слухи касательно скорого перехода его клиента в другую команду.

    «Убеждаю вас, что мы не будем рассматривать никакие предложение как минимум до середины июля. Значит, раньше этого срока Александр никуда не перейдет. Сценарии продолжения его карьеры могут быть разные. Как только что-то прояснится, мы обязательно проинформируем. Любые другие сообщения на тему Кержакова – пиар на его имени», – сказал Ткаченко.

    Добавим, что сегодня прошла информация об интересе к россиянину со стороны «Крыльев Советов» и московского «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 23:32
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kkomov
    1436214806
    когда этого ткаченко посадят?
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    Гуфон накурен
    1436215331
    Саня только не переходи в Спартак! ГАФ-ГАФ
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    Lucius Vorenus
    1436218653
    круто
    Ответить
    Cool-Kurt Angle
    1436227151
    Ткаченко для Самары сильно старался когда-то,а теперь для Кержакова
    Ответить
    Evgenii31
    1436227712
    пускай играет в зените
    Ответить
    ДСА
    1436235734
    С Дзюбой точно может потягаться.
    Ответить
    112910415
    1436236478
    скучно без пиара-то
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    забайкальский армеец
    1436243272
    Был бы свободным агентом,уже бы был в условной Кубани. А так Зинка будет ждать свою ламоть пирога от контракта.
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    2000mm
    1436258704
    \"Убеждаю вас, что мы не будем рассматривать никакие предложение как минимум до середины июля.\" А для журналистов - это целое \"жёлтое\" поле: 1. Добавим, что сегодня прошла информация об интересе к россиянину со стороны \"Крыльев Советов\" и московского \"Динамо\". 2. Добавим, что завтра пройдёт информация об интересе к россиянину со стороны \"Анжи\" и казанского \"Рубина\". 3. Добавим, что послезавтра будет проходить информация об интересе к россиянину со стороны \"Локомотива\" и грозненского \"Терека\". А команд-то 16! Столько комбинаций для новостей!
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    ologreds
    1694997658
    numo434980
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