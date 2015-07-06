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    Бенталеб подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

    Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Набиль Бенталеб подписал новый контракт со своим клубом. Теперь его соглашение будет действовать до лета 2020-го года. Напомним, что в последнее время шли активные слухи о возможном переходе алжирца в другой клуб.

    В минувшем сезоне АПЛ Бенталеб провел 26 игр.

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    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    06.07.2015 22:52
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    Комментарии (4)
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    Mоnоlo
    1436215069
    Ура!!
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    cannongun
    1436217305
    ну и молодец, давай продолжай прогрессировать на радость нам фанам
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    alexov222
    1436248902
    Удачи Набилю и нам
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    ologreds
    1694997658
    numo434977
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