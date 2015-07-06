Мовсисян: «Спартак» способен играть только в атакующем стиле»

Нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, какая игровая философия больше всего подходит его коллективу.



«Для меня крайне важно, чтоб «Спартак» играл в атакующей манере. Полагаю, команда только в нем и умеет действовать. Прошлый сезон это продемонстрировал, когда от обороны «плясать» не получалось. У нас все футболисты заточены на атаку, причем это касается даже крайних защитников. Поэтому отрадно, что у нас теперь такой тренер – легенда клуба и всего российского футбола. В него верят болельщики. Футболистам это тоже поможет», – заявил армянин.



«Спартак» начнет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».



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