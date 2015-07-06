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    • Мовсисян: «Спартак» способен играть только в атакующем стиле»

    Мовсисян: «Спартак» способен играть только в атакующем стиле»

    Нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, какая игровая философия больше всего подходит его коллективу.

    «Для меня крайне важно, чтоб «Спартак» играл в атакующей манере. Полагаю, команда только в нем и умеет действовать. Прошлый сезон это продемонстрировал, когда от обороны «плясать» не получалось. У нас все футболисты заточены на атаку, причем это касается даже крайних защитников. Поэтому отрадно, что у нас теперь такой тренер – легенда клуба и всего российского футбола. В него верят болельщики. Футболистам это тоже поможет», – заявил армянин.

    «Спартак» начнет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 22:18
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    Комментарии (96)
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    64русс
    1436247794
    Спартак троллят все..то повар ляпнет про свинину, то армян про атакующий футбол...
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    asgard25
    1436248275
    лизнул.
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    cergei1971
    1436249825
    да все видели какой атакующий футбол играл Спартак в чемпионате!!!!!Пряма не оторвешь глаз!!!!атаковал и Атаковал!!!!!!!!!Во!!!!!!
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    mat73
    1436250935
    Так атакуй, в чем проблема, атакуйте!!!
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    FRZZ
    1436258250
    Может и Спартак способен играть в атакующем стиле, а вот ты вряд ли.
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    Великий ЦСКА Москва
    1436262315
    До Мовсесяна еще не дошло что пора бежать из стана спартака-середняка.
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    Svetliy_33
    1436270442
    Ну ну, посмотрим.
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    RIR68
    1436272530
    Заточенный армянин плясать не умеет)
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    gentlewolf
    1436274454
    Атакуй не атакуй, все равно получишь ... :)
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    ologreds
    1694997657
    numo434974
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