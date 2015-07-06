Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Рондон не имеет предложений от других клубов

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон заявил, что в данный момент нет никаких предпосылок, что он покинет Северную Пальмиру.

    «Я являюсь игроком «Зенита» и нахожусь на контракте. Кроме того, у меня нет предложений от каких-либо других коллективов, поэтому вся информация о моем уходе не более чем слухи. Но надо понимать, что ситуация может измениться в любой момент. Впрочем, пока я спокоен», – поведал венесуэлец.

    В минувшем сезоне РФПЛ Рондон сыграл 26 матчей и забил 13 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии (41)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    stasus25
    1436213263
    Ну дык как-то так...
    Ответить
    Miaf
    1436213606
    Хотя возможно в след за Кержаковым пойти в Самарский гранд?
    Ответить
    Зенит это Халк
    1436214193
    Когда же в Зенит кого нить купят , все продаем и продаем !
    Ответить
    ren888888
    1436234532
    А потому что это нубло никому не нужно кроме нубоклуппа в котором он сейчас находится)
    Ответить
    112910415
    1436235811
    сдулся малость
    Ответить
    cska plus
    1436241040
    ну и не станет большой потерей для питерцев!
    Ответить
    Ваша совесть
    1436246137
    Так правильно, кому он нужен с такой игрой в нападении?! В Кубань разве что ))
    Ответить
    KLINSI
    1436300323
    Игрок деревянный но фартовый.
    Ответить
    sir_Alex
    1436373198
    Никому не нужен
    Ответить
    ologreds
    1694997658
    numo434972
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+