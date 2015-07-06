Рондон не имеет предложений от других клубов

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон заявил, что в данный момент нет никаких предпосылок, что он покинет Северную Пальмиру.



«Я являюсь игроком «Зенита» и нахожусь на контракте. Кроме того, у меня нет предложений от каких-либо других коллективов, поэтому вся информация о моем уходе не более чем слухи. Но надо понимать, что ситуация может измениться в любой момент. Впрочем, пока я спокоен», – поведал венесуэлец.



В минувшем сезоне РФПЛ Рондон сыграл 26 матчей и забил 13 мячей.



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