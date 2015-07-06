Кобелев провел переговоры с Кержаковым

Спортивный директором московского «Динамо» Андрей Кобелев провел предварительные переговоры с нападающим «Зенита» Александром Кержаковым, целью которых является подписание игрока сборной России. После них стало ясно, что форвард не против снова оказаться в Москве. Но «Зенит» готов отдать Кержакова бело-голубым только в случае получения солидной компенсации, которую «Динамо» трудно предоставить ввиду нахождения под жестким контролем финансовых органов УЕФА. Но не исключено, что компромисс в конечном итоге между клубами будет найден.



Добавим, что желание заполучить нападающего уже изъявили самарские «Крылья Советов», готовые взять его в бесплатную аренду. Санкт-петербургский клуб, как предполагается, готов принять такое предложение.



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