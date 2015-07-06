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    Кобелев провел переговоры с Кержаковым

    Спортивный директором московского «Динамо» Андрей Кобелев провел предварительные переговоры с нападающим «Зенита» Александром Кержаковым, целью которых является подписание игрока сборной России. После них стало ясно, что форвард не против снова оказаться в Москве. Но «Зенит» готов отдать Кержакова бело-голубым только в случае получения солидной компенсации, которую «Динамо» трудно предоставить ввиду нахождения под жестким контролем финансовых органов УЕФА. Но не исключено, что компромисс в конечном итоге между клубами будет найден.

    Добавим, что желание заполучить нападающего уже изъявили самарские «Крылья Советов», готовые взять его в бесплатную аренду. Санкт-петербургский клуб, как предполагается, готов принять такое предложение.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.07.2015 21:32
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    Комментарии (48)
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    Красно Синий воин
    1436210779
    Спортивный директор Динамо Андрей Кобелев в интервью корреспонденту опроверг информацию о том, что он провел переговоры с нападающим зенита Александром Кержаков. — Нет, никаких переговоров с Кержаковым не было, — сказал Кобелев. — И я, и Станислав Саламович (Черчесов) понимаем, что Динамо нужен нападающий. Кандидатов много, работа идет.
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    Зенит это Халк
    1436210953
    Нам надо вернуть Спалетти , при нем в зените были россияне !
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    kkomov
    1436211767
    Кобелев отличный человек - но из клуба, прямой ему противоположности.
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    Sem25
    1436212125
    Провел переговоры... Они ведь даже играли вместе. Созвонились и поговорили. Вот и все переговоры. Переговоры Зенит будет вести. Договорятся - хорошо, не договорятся - другой игрок будет играть.
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    dron84
    1436212783
    Лучше бы Андрюшку главным тренером назначили вместо этого усача!
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    alp
    1436212873
    НАдо чтобы Саня с Андрюхой вместе играли. и чтоб ы 2-х играх баушу накидали полную авоську
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    112910415
    1436235244
    не подтверждается
    Ответить
    Антоний Веспасианов
    1436241251
    На возраст посмотрите
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    Tommy Lee
    1436251129
    Кобелев же уже сказал, что не было никаких переговоров.
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    ologreds
    1694997658
    numo434971
    Ответить
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