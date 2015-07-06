На неделе «Манчестер Сити» сделает новое предложение по Стерлингу

Английский «Манчестер Сити» продолжает вести усиленную работу на подписание контракта с игроком «Ливерпуля» Рахимом Стерлингом. На этой неделе «горожане» отправят новое предложение стоимостью 50 миллионов евро. Оно будет уже третьим по счету. На предыдущие согласия получено не было.



В минувшем сезоне АПЛ Стерлинг провел 35 игр и забил 7 мячей.



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