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    • На неделе «Манчестер Сити» сделает новое предложение по Стерлингу

    На неделе «Манчестер Сити» сделает новое предложение по Стерлингу

    Английский «Манчестер Сити» продолжает вести усиленную работу на подписание контракта с игроком «Ливерпуля» Рахимом Стерлингом. На этой неделе «горожане» отправят новое предложение стоимостью 50 миллионов евро. Оно будет уже третьим по счету. На предыдущие согласия получено не было.

    В минувшем сезоне АПЛ Стерлинг провел 35 игр и забил 7 мячей.

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    Источник: ESPN

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    06.07.2015 21:23
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    Комментарии (33)
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    Виталик ManUtd Rus
    1436208163
    Стерлинг хорошо унижает ливерку !
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    Leicester City
    1436208629
    ман сити и ман ю мешки
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    Виталик ManUtd Rus
    1436208642
    Голубкам нужно подождать один сезон и забрать этого бегунка за \"копейки\"
    Ответить
    dimagas1
    1436208828
    Стерлинг...потом Кейн по ходу)))
    Ответить
    bfd
    1436209406
    Евро - не фунты. Пусть курят дальше.
    Ответить
    mister_лео
    1436210295
    Арда Туран - игрок \"Барселоны\" Как подтвердил официальный сайт каталонского клуба, игрок \"Атлетико\" перешел в стан \"Барсы\" - не в тему но соккер похоже завтра только будет в курсе этой новости
    Ответить
    Летчик66
    1436211150
    Жаль, что уйдет, Рахим талантливый парень, не повезло ему вырос в эпоху Емели Роджерса. Ему бы поиграть с настоящим тренером, если все звезды сойдутся таковым станет Юрген Клопп.
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    juventus186
    1436256139
    Надо продавать - А ПОКУПКИ ОБСУЖДАТЬ КОЛЛЕКТИВНО, СВОЕ Я ДЕРЖАТЬ ПРИ СЕБЕ, ЗАЧЕМ ПОЗОРИТЬСЯ ПЕРЕД СВОИМИ ЖЕ БОЛЕЛЬШИКАМИ!
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    WOLF 95
    1436297058
    Не евро, а фунтов. Разница как бы есть...
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    ologreds
    1694997659
    numo434970
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