Касильяс, вероятно, станет «драконом»

Агент вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса Карло Кутропия признался, что его клиент близок к переходу в «Порту».



«Икер рад возможности переехать в Порту. Надеемся, что нынешняя команда Касильяса позволит ему мирно уйти и развиваться дальше», – заявил Кутропия.



Напомним, что ранее «Реал» выразил готовность перечислять Касильясу часть заработной платы на новом рабочем месте.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

