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    Касильяс, вероятно, станет «драконом»

    Агент вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса Карло Кутропия признался, что его клиент близок к переходу в «Порту».

    «Икер рад возможности переехать в Порту. Надеемся, что нынешняя команда Касильяса позволит ему мирно уйти и развиваться дальше», – заявил Кутропия.

    Напомним, что ранее «Реал» выразил готовность перечислять Касильясу часть заработной платы на новом рабочем месте.

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    Источник: Goal.com

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    06.07.2015 20:47
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    Комментарии (199)
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    Romchik1989
    1436252957
    Куда смотрят Зениты и [Динамо]? Вот кого нужно покупать. Хави,Кассилиаса, зп то у них, ни чуть не выше чем у лавочника Аршавина.
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    UFO-ZETA
    1436253459
    Что за заголовок??? Нельзя было просто написать, что переходит в \"Порту\". На месте Касильяса я бы в МЛС перешёл, деньги хорошие платить будут и многие звезды уже туда уехали, большими темпами развивается лига.
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    sergey_andreich
    1436255668
    Автор под анашой похоже)
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    Z v e r o b o y
    1436256087
    вероятно
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    Rusti
    1436260175
    Удачи ему там
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436260513
    Поиграет ещё...
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    старина
    1436268840
    Один из немногих кто достоин уважения в нынешнем реале.Удачи Икеру.Надеюсь в ЛЧ Порту как следует вздернет реалду
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    Павлюченко 13
    1436288793
    Неожиданно...
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    gayane-1964
    1436426605
    неблагодарный реал
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    ologreds
    1694997659
    numo434967
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