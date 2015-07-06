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    «Манчестер Сити» приобрел молодого турецкого форварда

    Английский «Манчестер Сити» сегодня подписал контракт с 18-летним нападающим турецкого «Бурсаспора» Энесом Уналом. Детали сделки на данный момент не разглашены.

    Форвард является воспитанником своего уже бывшего клуба, а в минувшем сезоне чемпионата Турции ни разу не вышел на поле в основном составе. Весной Унал впервые одел майку первой сборной Турции.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 19:49
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    Комментарии (22)
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    Валерон
    1436203108
    Психология малолетних футбольных профанов настолько прогнозируемая что даже как то обидно за генофонд. Когда денежный мешок покупает молодого таланта даже глоры ни разу его не видящие кричат что отличное приобретение, а когда это делает кто то другое мы видим совсем противоположную ситуацию. И это при том что ничего не понимающая детвора набивающая так называемые посты ни одного ни второго не видела в глаза и тем более никогда не понимала как человек играет. Перенесем комментарии в эту тему из темы про Маури что бы глоры не напрягались : \"Зачем???могли бы найти и получше\" \"Купите игроков по интереснее ну там илльяраменди янузай рабьё можно из баера кого то прехватить\" \"пора уже подниматься на старый уровень,покупать топ-игроков а не середнеков\" \"Первый раз о нем слышу.\" \"Лучше бы ван Гинкела выкупили.\" Отличные шаблоны для глоров на всевозможные темы, можно просто копипастить :))))
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    Lionel Messi-10
    1436203324
    Удачи ему.
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    dimagas1
    1436203737
    Пускай берут Гвидетти как его еще называли \"Новый Ибрагимовичь\" совсем не заиграл...хотя конкуренция еще та.
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    Selim Yavuz
    1436205392
    нравилась его игра в молодежной сборной,но рановато перешел,нужно было еще года 2-3 поиграть в своем клубе,а так будет сложновато заиграть,да и тем более в м-сити
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    mweuo
    1436206992
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma
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    RMUKMU
    1436215659
    Welcome to the cemetery talents.
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    Igo0rek
    1436216030
    По арендам, а потом продадут.
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    sir_Alex
    1436239930
    На перспективу
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    nintend0
    1436267655
    Маур совет подкинул)
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    ologreds
    1694997659
    numo434962
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