«Манчестер Сити» приобрел молодого турецкого форварда

Английский «Манчестер Сити» сегодня подписал контракт с 18-летним нападающим турецкого «Бурсаспора» Энесом Уналом. Детали сделки на данный момент не разглашены.



Форвард является воспитанником своего уже бывшего клуба, а в минувшем сезоне чемпионата Турции ни разу не вышел на поле в основном составе. Весной Унал впервые одел майку первой сборной Турции.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!