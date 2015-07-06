Закария Баккали стал игроком «Валенсии»

Бельгийский нападающий Закария Баккали перешел из ПСВ в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанского клуба.



Контракт с 19-летним бельгийцем рассчитан до лета 2020 года.



«Непросто приобрести такого молодого игрока с таким большим потенциалом, который уже дебютировал за сборную Бельгии. Мы очень рады и благодарны Закарии за то, что он решил присоединиться к нам», – говорится в сообщении «Валенсии».



В прошлом сезоне Баккали сыграл в общей сложности 49 матчей за ПСВ и забил 9 мячей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое