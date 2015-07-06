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    Закария Баккали стал игроком «Валенсии»

    Бельгийский нападающий Закария Баккали перешел из ПСВ в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанского клуба.

    Контракт с 19-летним бельгийцем рассчитан до лета 2020 года.

    «Непросто приобрести такого молодого игрока с таким большим потенциалом, который уже дебютировал за сборную Бельгии. Мы очень рады и благодарны Закарии за то, что он решил присоединиться к нам», – говорится в сообщении «Валенсии».

    В прошлом сезоне Баккали сыграл в общей сложности 49 матчей за ПСВ и забил 9 мячей.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 18:35
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    Комментарии (23)
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    ferrari8
    1436202042
    Точнее он крайний нападающий, а лучше сыграет на обоих флангах атакующего вингера-бровочника.
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    timur_zenit_fan
    1436202563
    его вроде как сгнобить хотели во втором составе псв? или простили...49 матчей норм
    Ответить
    Lionel Messi-10
    1436203517
    Валенсия хорошо усиляется)
    Ответить
    Deuced
    1436203681
    после продадут за 50 + млн в Реал или Барсу
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    FCMU CR7
    1436203764
    Хороший игрок. Через лет 6-7 перейдет в Барсу за 100 лямов.
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    mweuo
    1436206639
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma
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    DavideSanton
    1436214575
    3 пошел. Ещё как минимум 2 игроков ПСВ этим летом уйдут из клуба, надеюсь удачно.
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    ЮЗИК
    1436215150
    Валенсию в чемпионы!
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    dreamer_xD
    1436241663
    Если все будет хорошо, то Валенсия здорово заработает на нем
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    ologreds
    1694997659
    numo434955
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