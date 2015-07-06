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    Бердыев ждет Наваса в «Ростове»

    Защитник казанского «Рубина» Сесар Навас может перейти в «Ростов».

    Футболист не смог договориться с руководством казанского клуба о продлении контракта, отказавшись пойти на понижении зарплаты. В «Ростов» испанца зовет главный тренер команды Курбан Бердыев. Навас играл под его руководством с 2009 по 2013 год в «Рубине».

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    Источник: Sportbox.ru

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    06.07.2015 18:19
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    Комментарии (64)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Romashka-2
    1436227770
    Удивляюсь и радуюсь...Удачи Сесару Навасу!
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    забайкальский армеец
    1436242724
    Бердыев ещё бы Рондона забрал,глядишь парень и воспрял бы духом,хотя и так в минувшем сезоне забил нормально.
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    alboro
    1436244577
    спелись
    Ответить
    КПР
    1436245692
    Откуда у полубанкрота средства появятся?
    Ответить
    alboro
    1436254517
    Рубин-2
    Ответить
    rubinovyi2
    1436259614
    Перетягивает потихоньку Бекиич свою гвардию! Цезарь уже конечно сдает потихоньку,но силенок на пару лет,еще хватит.Вот только непонятно,что думают в Рубине..?Центрзащи-дефицит в ПЛ,а ведь играть предстоит на три фронта.
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    ЮГ РОССИИ
    1436272361
    Кризис имеет правило заканчиваться и у команды и общенациональный.Ростов один из городов принимающий чемпионат мира 2018.Не надо быть пророком чтобы понять,хороший спонсор у нашей команды не за горами,а возможно и мегаспонсор.
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    Dimas77
    1436295858
    Нормально
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    FanatSerj
    1436339496
    Это конечно классно, а у Ростова на его не пониженную ЗП откуда деньги?
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    ologreds
    1694997659
    numo434953
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