Бердыев ждет Наваса в «Ростове»

Защитник казанского «Рубина» Сесар Навас может перейти в «Ростов».



Футболист не смог договориться с руководством казанского клуба о продлении контракта, отказавшись пойти на понижении зарплаты. В «Ростов» испанца зовет главный тренер команды Курбан Бердыев. Навас играл под его руководством с 2009 по 2013 год в «Рубине».





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