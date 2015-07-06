Слуцкий: «Мне не надо путешествовать по миру – достаточно посмотреть английскую Премьер-лигу»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от английской Премьер-лиги, отметив разнообразие тактик и стилей, а также игроков-легионеров:



«Почему мне интересно смотреть АПЛ? Потому что это самая глобализованная лига в мире. Потому что самое большое количество тренеров-иностранцев, футболистов из различных стран.



Для того чтобы увидеть разные стили, не надо смотреть отдельные чемпионаты, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Хочешь увидеть остроатакующую команду – такие есть. Хочешь увидеть команду, которая играет в быстрых атаках, – такие есть. С высокой, с низкой обороной. Поэтому мне не надо путешествовать по всем странам мира, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Чтобы увидеть разные стили, направления, тактику и найти футбол на любой, даже самый изысканный тренерский вкус».



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