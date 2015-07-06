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    • Слуцкий: «Мне не надо путешествовать по миру – достаточно посмотреть английскую Премьер-лигу»

    Слуцкий: «Мне не надо путешествовать по миру – достаточно посмотреть английскую Премьер-лигу»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от английской Премьер-лиги, отметив разнообразие тактик и стилей, а также игроков-легионеров:

    «Почему мне интересно смотреть АПЛ? Потому что это самая глобализованная лига в мире. Потому что самое большое количество тренеров-иностранцев, футболистов из различных стран.

    Для того чтобы увидеть разные стили, не надо смотреть отдельные чемпионаты, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Хочешь увидеть остроатакующую команду – такие есть. Хочешь увидеть команду, которая играет в быстрых атаках, – такие есть. С высокой, с низкой обороной. Поэтому мне не надо путешествовать по всем странам мира, достаточно посмотреть английскую премьер-лигу. Чтобы увидеть разные стили, направления, тактику и найти футбол на любой, даже самый изысканный тренерский вкус».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 17:08
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    Комментарии (118)
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    Romashin
    1436207154
    Так а че, у нас в России тоже разные стили, армянский, кишинёвский, чеченский дагестанский!!!
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    ALBA-BARSELONA
    1436208072
    Кокой толк от разных стилей,когда нет трофеев среди клубных команд в Европе и сборная Англии тоже середняк среди сборных.На клубном и на уровне сборных Германия и Испания показывает как надо играть.Трофеи ЛЧ и лиги Европы в Испании,золотые бутсы и золотые мячи в Испании,золотые медали ЧМ и Европы в Испании и в Германии. Зато в Англии разные стили. Слуцкому нравится просто престиж Англии,как мирового лидера многих веков а английские виски для похмелья от водки
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    Хосеп Гварделидзе
    1436209249
    В РФПЛ тоже куча стилей.
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    St David
    1436209922
    Разумеется.
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    kukuruzonax
    1436210060
    О боже, вы видели гостевую форму ЦСКА на следующий сезон?!
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    kkomov
    1436211561
    толстячок то ленив!))
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    АрсенБурбулятр
    1436218354
    а он разве ездиет в Англию чтобы смотреть матчи АПЛ? кажись на СЭ его неверно интерпретировали
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    starikSE
    1436247035
    Гурман!!
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    2000mm
    1436262730
    Леня прав! Просто потому, что футбол у англичан - это культ, я бы даже сказал - часть культуры. Да и организация футбола и околофутбола в Англии лучшая! Если букмекеры не боятся и принимают ставки на ВОСЬМУЮ английскую лигу - для меня, это показатель развития футбола. И это на острове, размером в половину Ханты-Мансийского АО, или 1/9 Красноярского края! Дада! Вся Великобритания - это одна девятая часть Красноярского края! Ну о чём тут ещё говорить??
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    ologreds
    1694997659
    numo434949
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