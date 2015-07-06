«Уотфорд» объявил о трансфере Капуэ

Полузащитник «Тоттенхэма» Этьен Капуэ стал игроком «Уотфорда», новичка английской Премьер-лиги.



26-летний француз подписал с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается, однако известно, что она стала рекордной в истории «Уотфорда».



В минувшем сезоне Капу сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.



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