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    «Уотфорд» объявил о трансфере Капуэ

    Полузащитник «Тоттенхэма» Этьен Капуэ стал игроком «Уотфорда», новичка английской Премьер-лиги.

    26-летний француз подписал с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается, однако известно, что она стала рекордной в истории «Уотфорда».

    В минувшем сезоне Капу сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 15:36
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska_moscow239
    1436188187
    вот здорово!!!!ажиотаж то какой будет!!!
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    TY13R
    1436189004
    прикольно...
    Ответить
    Mоnоlo
    1436190645
    Удачи! Надеюсь все у него получится!
    Ответить
    sir_Alex
    1436190778
    Усиление для новичка АПЛ
    Ответить
    MrVanes-Zenit
    1436191462
    Жаль травмы не помогли его раскрыться в шпорах Удачи!
    Ответить
    cannongun
    1436192041
    удачи Этьену и спасибо за все, что пытался сделать в шпорах.
    Ответить
    cannongun
    1436192106
    а сумма трансфера 5,7 мультов фунтиков
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    cannongun
    1436192212
    \"В минувшем сезоне Капу сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.\" как раз наоборот, в начальных играх сезона пару раз ключевым образом пофеерил, было. потом правда да, стух.
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    Он-моя жизнь
    1436194069
    Эх,удачи ему
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    ologreds
    1694997659
    numo434943
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