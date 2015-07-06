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    Де Хеа просит ван Гала отпустить его в «Реал»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа обратился к тренеру команды Луи ван Галу с просьбой отпустить его в королевский клуб.

    Как сообщает Marca, вратаря устраивают условия, предлагаемые ему со стороны «Реала», кроме того, де Хеа мечтает продолжить карьеру в Испании. Однако английский клуб не хочет отпускать голкипера, тем более, что у него еще действует контракт с манкунианцами.

    Ранее «МЮ» говорил о своей готовности продать вратаря в «Реал» с условием перехода в английский клуб защитника мадридцев Серхио Рамоса.

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    Источник: Euro-football.ru

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    06.07.2015 14:55
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    Комментарии (223)
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    Ван14
    1436201219
    У Ливерпуля есть только один шанс потроллить МЮ - когда у них уходят лидеры. В футбол Ливер давно не играет так, как хотелось бы
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    Ливерпулище
    1436201340
    с МУМУШНОЙ ПОМОЙКИ ВСЕ БЕГУТ
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    рус фан
    1436202550
    Год контракта всего остался, Ван Гаал может конечно упереться, но тогда кипер будет без настроя и к то му же денег за него вообще потом не будет.
    Ответить
    caravanbashi
    1436203656
    Шантаж, МЮ спокойно может взять Льориса или Щесны вместо Де Хеа.
    Ответить
    TheDDS
    1436207252
    Заныл
    Ответить
    bezymec
    1436210265
    А кто такой ван галь,чтобы он просил его отпустить?Крепостное право или рабовладельческий строй?Мерзкая страна!Безпомощный ничего не выигрывающий...Футболом его не назову!Че можно делать в этой клоаке?Ужас!!!
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    Svetliy_33
    1436270701
    Да уйдет он.
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    KLINSI
    1436284230
    Через годик вместо Касильяса.
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    Apxangel
    1436285787
    ЕДИНСТВЕННЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ИГРОК КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ВЫИГРЫВАТЬ ТРОФЕИ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ, А НЕ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ПОДАЧКАМИ... КОНЧИЛИСЬ \"РУЧНЫЕ\" СУДЬИ, ОДНОВРЕМЕННО \"КОНЧИЛАСЬ\" МУМУШНЯ... СОВПАДЕНИЕ?
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    ologreds
    1694997661
    numo434938
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