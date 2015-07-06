Де Хеа просит ван Гала отпустить его в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа обратился к тренеру команды Луи ван Галу с просьбой отпустить его в королевский клуб.



Как сообщает Marca, вратаря устраивают условия, предлагаемые ему со стороны «Реала», кроме того, де Хеа мечтает продолжить карьеру в Испании. Однако английский клуб не хочет отпускать голкипера, тем более, что у него еще действует контракт с манкунианцами.



Ранее «МЮ» говорил о своей готовности продать вратаря в «Реал» с условием перехода в английский клуб защитника мадридцев Серхио Рамоса.



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