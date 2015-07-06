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    • Футбольная Академия «Ювентуса» может открыться в России через 3 года

    Футбольная Академия «Ювентуса» может открыться в России через 3 года

    Технический директор проекта Juventus Soccer Schools Russia 2015 Георгий Кужим рассказал о возможном появлении Академии «Ювентуса» в России:

    «Академия «Ювентуса» может появиться в России уже через три года. Сейчас ищется место, где она будет располагаться и ведутся переговоры с инвесторами».

    Летние футбольные лагеря для детей от Juventus Soccer Schools Russia уже открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Подобные учебные заведения функционируют во многих городах Европы, Америки и Азии.

    О готовности открыть Академию «Ювентуса» в России рассказал и главный тренер школы Карло Мастеллоне: «Она нам нужна для того, чтобы работать с детьми весь год, а не одну неделю. Надеюсь, что у нас все в итоге получится».

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 14:47
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    Комментарии (54)
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    pickapick
    1436190769
    Тогда и нам надо в Италии что нибудь открыть!
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    Sinoptik174
    1436192431
    Было бы замечательно.
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    Cool-Kurt Angle
    1436194606
    зато сколько гордости будет у наших : да ты знаешь кто я?да я воспитывался в академии Ювентуса! =DDD
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    JOZEPPO MILANSKY
    1436197209
    в России м3рды не хватало
    Ответить
    Juventus 32
    1436199833
    Трио картоных глиномесов: Zen-Aky , КиLLеr , NoObKa32 , приняло в свои ряды RUSTY8, теперь это квартет.
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    Djamal67
    1436207206
    нужно немедленно открыть прямо щас до чемпионатов Мира в России..и нужно Академия Реала и Барселону..Мю и МС и челси ,Милан тогда появится хорошие русские футболисты в сборной и в мире))
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    Lucius Vorenus
    1436218788
    круто
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    забайкальский армеец
    1436250062
    Надо побольше своих школ открывать,а не надеяться на чужого дядю.Дядя будет работать на себя.
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    64русс
    1436250861
    мажоров со всей России туда свезут...толку не будет никакого
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    ologreds
    1694997661
    numo434937
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