Футбольная Академия «Ювентуса» может открыться в России через 3 года

Технический директор проекта Juventus Soccer Schools Russia 2015 Георгий Кужим рассказал о возможном появлении Академии «Ювентуса» в России:
«Академия «Ювентуса» может появиться в России уже через три года. Сейчас ищется место, где она будет располагаться и ведутся переговоры с инвесторами».
Летние футбольные лагеря для детей от Juventus Soccer Schools Russia уже открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Подобные учебные заведения функционируют во многих городах Европы, Америки и Азии.
О готовности открыть Академию «Ювентуса» в России рассказал и главный тренер школы Карло Мастеллоне: «Она нам нужна для того, чтобы работать с детьми весь год, а не одну неделю. Надеюсь, что у нас все в итоге получится».
Летние футбольные лагеря для детей от Juventus Soccer Schools Russia уже открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Подобные учебные заведения функционируют во многих городах Европы, Америки и Азии.
О готовности открыть Академию «Ювентуса» в России рассказал и главный тренер школы Карло Мастеллоне: «Она нам нужна для того, чтобы работать с детьми весь год, а не одну неделю. Надеюсь, что у нас все в итоге получится».
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