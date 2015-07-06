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    • Роберто Фирмино успешно прошел медобследование в «Ливерпуле»

    Роберто Фирмино успешно прошел медобследование в «Ливерпуле»

    Полузащитник сборной Бразилии Роберто Фирмино, перешедший в этом межсезонье из «Хоффенхайма» в «Ливерпуль», успешно прошел медобследование в новом клубе.

    Игрок подписал с мерсисайдцами пятилетний контракт и обошелся «Ливерпулю» в 41 миллион евро.

    В прошлом сезоне Фирмино отыграл за «Хоффенхайм» 33 матча, в которых отличился 7 забитыми голами и 10 голевыми передачами.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 14:18
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    Комментарии (80)
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    yudin_duda
    1436188152
    Футболисты ЛГБТпуля, наверноея. за ним подглядывали, когда он с голым торсом ходил:)
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    Amanreca
    1436188503
    Фирмино прошел медобследование-даже это взорвал булки Маншлака:)
    Ответить
    Bahta
    1436189002
    За 33 матча 10 голевых и 7 забитых неплохо
    Ответить
    Lionel Messi-10
    1436189598
    Удачи молодому таланту в Великом Ливерпуле. Надеюсь на пару с Коутиньо будут рвать АПЛ))))
    Ответить
    sir_Alex
    1436190880
    Что ж, удачи ему в Ливерпуле
    Ответить
    БарсаДав
    1436194238
    04.06.2015 Полузащитник \"Хоффенхайма\" и сборной Бразилии Роберто Фирмино заявил, что рассчитывает в будущем оказаться в \"Манчестер Юнайтед\". \"Перейдя в МЮ, я бы исполнил свою мечту. Всегда болел за эту команду. Обожаю \"Юнайтед\". ухахахахаххахахахахахаахахах Вот это взрыв у колбасы сейчас будет
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    champions 20
    1436196918
    Поздравлямба ВРОТатуям с хорошим усилением!Особенно индейцу-ВРОТатую amanreca и его золотой 6ке это же Энфилд.
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    RMUKMU
    1436213794
    Шикарно Ливерпуль усилился, но в ЛЧ попасть будет практически невозможно.
    Ответить
    creep
    1436221769
    Рекорд Кэррола не побит, но еще все впереди.
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    ologreds
    1694997661
    numo434935
    Ответить
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