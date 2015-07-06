Роберто Фирмино успешно прошел медобследование в «Ливерпуле»

Полузащитник сборной Бразилии Роберто Фирмино, перешедший в этом межсезонье из «Хоффенхайма» в «Ливерпуль», успешно прошел медобследование в новом клубе.



Игрок подписал с мерсисайдцами пятилетний контракт и обошелся «Ливерпулю» в 41 миллион евро.



В прошлом сезоне Фирмино отыграл за «Хоффенхайм» 33 матча, в которых отличился 7 забитыми голами и 10 голевыми передачами.



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