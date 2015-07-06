Данни: «Из «Зенита» позвонили за день до того, как готовился перейти в новый клуб»

Полузащитник питерского «Зенита» Мигел Данни признался, что уже был готов покинуть команду по окончании прошлого сезона, но ситуацию изменил один звонок от руководства сине-бело-голубых:



«Я действительно попрощался и с болельщиками, и с партнерами по команде, и с тренерами и уже покинул Санкт-Петербург. Но буквально за день до того, как я готовился подписать контракт с новым клубом, поступил звонок из «Зенита». Я тогда находился в расположении сборной. Могу сказать, что в вопросе контракта мы пошли навстречу друг другу — и я, и клуб. Получился компромисс, и ещe на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад. Можно считать это удачей или божественным провидением, но главное, что этот шаг сделал счастливее меня, мою семью, моих друзей и, надеюсь, нашу команду тоже.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Не секрет, что моя семья счастлива в Санкт-Петербурге, мои дети учатся здесь в академии «Зенита», у них много российских друзей. Мы уже 10 лет в России, и я никогда не был против остаться ещe, наоборот. Моя цель прежняя — завоевывать с «Зенитом» как можно больше трофеев, начиная с ближайшей игры за Суперкубок».! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.