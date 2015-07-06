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    • Данни: «Из «Зенита» позвонили за день до того, как готовился перейти в новый клуб»

    Данни: «Из «Зенита» позвонили за день до того, как готовился перейти в новый клуб»

    Полузащитник питерского «Зенита» Мигел Данни признался, что уже был готов покинуть команду по окончании прошлого сезона, но ситуацию изменил один звонок от руководства сине-бело-голубых:

    «Я действительно попрощался и с болельщиками, и с партнерами по команде, и с тренерами и уже покинул Санкт-Петербург. Но буквально за день до того, как я готовился подписать контракт с новым клубом, поступил звонок из «Зенита». Я тогда находился в расположении сборной. Могу сказать, что в вопросе контракта мы пошли навстречу друг другу — и я, и клуб. Получился компромисс, и ещe на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад. Можно считать это удачей или божественным провидением, но главное, что этот шаг сделал счастливее меня, мою семью, моих друзей и, надеюсь, нашу команду тоже.

    Не секрет, что моя семья счастлива в Санкт-Петербурге, мои дети учатся здесь в академии «Зенита», у них много российских друзей. Мы уже 10 лет в России, и я никогда не был против остаться ещe, наоборот. Моя цель прежняя — завоевывать с «Зенитом» как можно больше трофеев, начиная с ближайшей игры за Суперкубок».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 14:09
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    Комментарии (159)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alboro
    1436214117
    хороший игрок!!
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    zenit advokaat
    1436215962
    красава данни. я не сомневался что подпишут
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    Duda Gigolaev Osetin
    1436217117
    Нельзя не уважать такого игрока.
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    alboro
    1436233238
    ура
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436260708
    Всё разрешилось...
    Ответить
    Независимое Мнение
    1436261069
    Конечно)Деньги и не такое могут сделать)
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    Svetliy_33
    1436270738
    Рано еще уходить.
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    Вакханалия
    1436292406
    Кстати, до того, как Газпром стал спонсировать зенит, это была команда уровня сегодняшнего Амкара... может чуть слабее. Поэтому справедливо суждение: \"зенит- го***, зато с деньгами\" Вперёд Спартак!
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    DIDI 23
    1436306830
    ещё на два года я игрок „Зенита“, чему очень рад. ------------------------------------------ Вот она позиция.
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    ologreds
    1694997661
    numo434934
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