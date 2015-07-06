Хашиг: «Краснодар» не проявляет интереса ни к Аршавину, ни к Кержакову

Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг опроверг информацию о возможном переходе Андрея Аршавина в краснодарский клуб.
«То, что «Краснодар» подпишет соглашение с Аршавиным, неправда. Клуб не проявляет интереса ни к Аршавину, ни к Кержакову», – сообщил Хашиг.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Зенита», контракт которого с санкт-петербургским клубом истек 30 июня этого года, станет игроком «Краснодара». Известно, что футболист не планирует завершать карьеру. Кроме того, источник сообщает, что 6 июля Аршавин будет встречаться с руководством ФК «Кубань».
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Зенита», контракт которого с санкт-петербургским клубом истек 30 июня этого года, станет игроком «Краснодара». Известно, что футболист не планирует завершать карьеру. Кроме того, источник сообщает, что 6 июля Аршавин будет встречаться с руководством ФК «Кубань».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.