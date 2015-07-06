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    • Хашиг: «Краснодар» не проявляет интереса ни к Аршавину, ни к Кержакову

    Хашиг: «Краснодар» не проявляет интереса ни к Аршавину, ни к Кержакову

    Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг опроверг информацию о возможном переходе Андрея Аршавина в краснодарский клуб.

    «То, что «Краснодар» подпишет соглашение с Аршавиным, неправда. Клуб не проявляет интереса ни к Аршавину, ни к Кержакову», – сообщил Хашиг.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Зенита», контракт которого с санкт-петербургским клубом истек 30 июня этого года, станет игроком «Краснодара». Известно, что футболист не планирует завершать карьеру. Кроме того, источник сообщает, что 6 июля Аршавин будет встречаться с руководством ФК «Кубань».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 13:44
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    Комментарии (26)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    I_am_peaceful
    1436186085
    Давайте перефразируем: Краснодар не проявляет интереса к питерским бомжам.
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    ИГРОЧИШКА
    1436186735
    ЛИГЕНДЫ ЗИНИТА НИГДЕ НЕ НУЖНЫ)ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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    cska plus
    1436187025
    Слава Богу!!!
    Ответить
    морозз
    1436188737
    Мы так и поверили сразу...!
    Ответить
    bestolochch
    1436190601
    Краснощекий пешеход не нужен никому!
    Ответить
    sir_Alex
    1436190827
    Всё чётко и по делу! Надо ребят в \"Тосно\" пристроить
    Ответить
    Krasnodar 123
    1436191056
    Быстрова тоже куда-то надо отправить, толку с него команде, как с ишака молока!
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    REDAT
    1436196481
    Наверное пойдут в Спартак Аршавен.
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    vyishenka
    1436198033
    Без работы не останутся, кто-нибудь да пригласит их.
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    ologreds
    1694997661
    numo434933
    Ответить
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