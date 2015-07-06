Николай Писарев и Евгений Гинер сохранили свои посты в структурах УЕФА

Спортивный директор РФС и старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев и президент ЦСКА Евгений Гинер остались в структурах УЕФА еще на 4 года.



Писарев является членом административно-экспертной коллегии УЕФА, Гинер – членом совета УЕФА по стратегии профессионального футбола.



Также официальный сайт УЕФА сообщает, что Наиль Измайлов, вице-президент «Спартака», вошел в коллегию по строительству и эксплуатации стадионов, а Леонид Калошин, специалист Департамента судейства и инспектирования РФС, присоединился к коллегии по судейской конвенции УЕФА.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.