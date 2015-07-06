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    • Николай Писарев и Евгений Гинер сохранили свои посты в структурах УЕФА

    Николай Писарев и Евгений Гинер сохранили свои посты в структурах УЕФА

    Спортивный директор РФС и старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев и президент ЦСКА Евгений Гинер остались в структурах УЕФА еще на 4 года.

    Писарев является членом административно-экспертной коллегии УЕФА, Гинер – членом совета УЕФА по стратегии профессионального футбола.

    Также официальный сайт УЕФА сообщает, что Наиль Измайлов, вице-президент «Спартака», вошел в коллегию по строительству и эксплуатации стадионов, а Леонид Калошин, специалист Департамента судейства и инспектирования РФС, присоединился к коллегии по судейской конвенции УЕФА.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 13:34
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    Комментарии (44)
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    bertoshas
    1436186175
    Трудяги!!!!
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    cska plus
    1436186843
    УЕФА без Гинера, как жбан без мозгов!
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    морозз
    1436188613
    Гинер конечно стратег блин еще тот, короче мама не горюй!
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    sir_Alex
    1436191470
    Куда ж без них
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    Павлюченко 13
    1436192337
    Не знал, что Писарев пост в УЕФА имеет...
    Ответить
    112910415
    1436196106
    ..он же памятник
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    nahan
    1436203301
    Кто бы сомневался.
    Ответить
    Красно Синий воин
    1436206533
    Гинер лучший!
    Ответить
    Красно Синий воин
    1436208069
    Евгений Гинер и Роман Бабаев вошли в комитеты УЕФА Европейский союз футбольных ассоциаций объявил о назначениях в различные комитеты организации. Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер сохранил своё место в Совете по развитию профессионального футбола, в который был повторно выдвинут по инициативе Европейской клубной ассоциации (ECA), где он занимает пост вице-президента. В свою очередь, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев вошёл в комитет по лицензированию клубов. Мандаты обоих представителей ПФК ЦСКА действительны до 2019 года.
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