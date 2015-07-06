«Крылья Советов» сделали предложение Александру Кержакову о переходе

Генеральный директор ФК «Крылья Советов» Витайлий Шашков сообщил, что самарский клуб связался с санкт-петербургским «Зенитом» с предложением о трансфере нападающего Александра Кержакова.





Напомним, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не рассчитывает на 32-летнего нападающего, после чего игрок не полетел с командой на сборы в Австрию.



По итогам прошлого сезона ФК «Крылья Советов» занял первое место в ФНЛ и вернулся в премьер-лигу.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Мы связались с Кержаковым, он, в свою очередь, связал нас со своими представителями. Селекционный отдел сделал предложение от клуба по Кержакову. Сейчас представители игрока будут все рассматривать. Но там очень много желающих заполучить Кержакова, он сильный футболист, все бы хотели его видеть. Это пока все, что я могу сказать», – сообщил Шашков.Напомним, что главный тренер «Зенита»заявил, что не рассчитывает на 32-летнего нападающего, после чего игрок не полетел с командой на сборы в Австрию.По итогам прошлого сезона ФК «Крылья Советов» занял первое место в ФНЛ и вернулся в премьер-лигу.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.