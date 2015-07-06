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    • «Крылья Советов» сделали предложение Александру Кержакову о переходе

    «Крылья Советов» сделали предложение Александру Кержакову о переходе

    Генеральный директор ФК «Крылья Советов» Витайлий Шашков сообщил, что самарский клуб связался с санкт-петербургским «Зенитом» с предложением о трансфере нападающего Александра Кержакова.

    «Мы связались с Кержаковым, он, в свою очередь, связал нас со своими представителями. Селекционный отдел сделал предложение от клуба по Кержакову. Сейчас представители игрока будут все рассматривать. Но там очень много желающих заполучить Кержакова, он сильный футболист, все бы хотели его видеть. Это пока все, что я могу сказать», – сообщил Шашков.

    Напомним, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не рассчитывает на 32-летнего нападающего, после чего игрок не полетел с командой на сборы в Австрию.

    По итогам прошлого сезона ФК «Крылья Советов» занял первое место в ФНЛ и вернулся в премьер-лигу.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 13:10
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    Комментарии (31)
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    cska plus
    1436186935
    Зотов хочет пристроить Шаву и Кержа!
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    морозз
    1436190403
    Сане есть кому и что доказывать...переходи и докажи Боашу какую ошибку он совершил!
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    alp
    1436191898
    боаш вредитель!!
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    shinnik
    1436194158
    И Анюкова...И два Сашки порвут эту розовую РПФЛ..
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    Miaf
    1436194393
    Если перейдет в крылья, то я изменю свое мнение об этом человеке.Хотя из английского словаря кержаковед уже не удалить.
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    sir_Alex
    1436196813
    ББББ прям нарасхват!
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    sochi-2013
    1436198810
    Никуда он не пойдет. Будет в кубке за Зенит играть и деньги получать. Я так думаю!
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    nahan
    1436202932
    Может,'получится. Удачи крылышкам.
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    artem 81
    1436631825
    бред какой то
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    ologreds
    1694997661
    numo434931
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