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    • ТАСС: Зе Луиш присоединится к «Спартаку» на сборе в Швейцарии

    ТАСС: Зе Луиш присоединится к «Спартаку» на сборе в Швейцарии

    Нападающий «Браги» Зе Луиш успешно прошел мед.обследование в Риме и в понедельник вечером присоединится к московскому «Спартаку» на сборах в Швейцарии.

    Вместе с игроком в Риме находятся руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани.

    Ранее сообщалось, что трансфер Зе Луиша обойдется московскому клубу в 6,5 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий «Браги» провел 25 матчей и забил 11 голов.

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 12:56
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    Комментарии (61)
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    stavr74
    1436197694
    лишь бы не пролететь с этим Луишем
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    slavа0508
    1436201304
    ЖАЛЬ АЛЕНИЧЕВА ОПЯТЬ НАБИРАЮТ ЧЁРТИ ЧТО В СОСТАВ КАК С ЭТИМ МОЖНО ИГРАТЬ????С ЭТИМ ДЕРМОМ ТОЛЬКО ВАЛЕРА МОГ БЫ ЧТО СДЕЛАТЬ А ТАК С АЛЕНИЧЕВЫМ БУДЕТ 5-6МЕСТО,А ВАЛЕРА УМЕЛ СТРОИТЬ ВЕСЬ ЭТОТ СБРОД,,ПО ДРУГОМУ СЕЙЧАС СОСТАВ СПАРТАКА И НЕ НАЗОВЁШ,,,,,СБРОД,,,,,СБРОД и ЕЩЁ РАЗ СБРОД,,,,
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    spilo
    1436202160
    остается надеяться, что заиграет.
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    nahan
    1436202706
    Скоро увидим в деле.
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    proezd2
    1436203924
    ЛУИШ ВЕРИМ!!! будет вторым ДИДЬЕ ДРОГБА!
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    Svtur
    1436204017
    Взяли на замену Дзюбе.
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    KRIMINAL89
    1436205685
    Юру тогда надо отдавать.
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    RMUKMU
    1436213309
    Почему все критикуют Зе Луиша? По моему он лучше всех нападающих что сейчас есть в Спартаке. Не очень молодой, но пока ещё перспективный. Правда, покупают в 2,5 раза дороже чем нужно, но Лукойлу, видимо, всё равно.
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    spartakus50
    1436215036
    Говорят-пишут, что уж больно левша и частенько мазило, но иногда забивает...Если пришел с настроем и прогрессом как Промес...то будет бомбой хоть по активности)))как Давыдов в первых матчах...
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    ologreds
    1694997661
    numo434930
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