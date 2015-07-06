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    Трапп близок к переходу в «ПСЖ»

    По сообщению Bild.de, голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп близок к переходу в «ПСЖ» за 9 миллионов евро.

    Источник также сообщает, что в ближайшее время вратарь может пройти мед.обследование в парижском клубе. Сумма перехода должна составить 9 миллионов евро, однако она может увеличиться в зависимости от успехов игрока в новой команде. Гериберт Бруххаген, председатель наблюдательного совета «Айнтрахта», заявил, что оба клуба ведут активные переговоры относительно трансфера Траппа.

    Ранее было известно, что в случае перехода Траппа в «ПСЖ», франкфуртский клуб приобретет вратаря дортмундской «Боруссии» Романа Вайденфеллера.

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    Источник: Bild

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    06.07.2015 12:15
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    Комментарии (10)
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    dimagas1
    1436175441
    Сиригу уходит?
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    Макалай Калкин
    1436176287
    Зрелый обмен)
    Ответить
    milito93_48
    1436176594
    Вайденфеллер в курсе???
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    Субъективное мнение
    1436177054
    Интересно что будет с Сиригу, ведь тоже приличный вратарь, который просто так места в основе не отдаст... Кстати, тем временем Баккали прошел медосмотр в Валенсии.
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    Олли Кан
    1436179813
    отличный кипер! в ПСЖ выйдет на новый уровень
    Ответить
    Bahta
    1436192559
    А как же Сиригу?
    Ответить
    nahan
    1436202074
    Неплохой выбор.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436261310
    Всё ближе и ближе...
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    ologreds
    1694997661
    numo434927
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