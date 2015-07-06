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    Мовсисян присоединился к «Спартаку» на сборе в Швейцарии

    Юра Мовсисян в воскресенье прибыл в расположение «Спартака» в Швейцарии. Ранее нападающий из-за травмы стопы готовился к сезону по индивидуальному плану на базе команды в Тарасовке. Во время вечерней тренировки футболист также работал по специальной программе, а к работе с общей группой приступит только после проведенного опреденного объема работы под руководством тренера «Спартака» по физической подготовке Олега Саматова.

    «Рад снова быть с командой. Определенный дискомфорт в стопе еще остается, но в процессе тренировок болевые ощущения должны пройти. Не дождусь, когда смогу работать без ограничений, чтобы полноченно подготовиться к сезону» – приводит слова Мовсисяна официальный сайт команды.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    06.07.2015 11:29
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    Комментарии (27)
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    sir_Alex
    1436180647
    Здоровья ему!
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    морозз
    1436188502
    Пора Юра выздоравливать и начинать забивать...иначе лавка и аренда!
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    Zayac_65
    1436190130
    Юра давно уже бесполезен..
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    Raulya
    1436191592
    Давай Юрик заиграй так как могешь, чтоб недображелатели свой язык проглотили от злости!!!!
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    RIR68
    1436191648
    индивидуальная программа в Тарасовке - покраска лавочек?
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    112910415
    1436195365
    последний шанс
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    Sofit
    1436195835
    Всем крышка!!!
    Ответить
    diktor
    1436196317
    Возвращайся в игру Юра-забудь про прошедший сезон,такое впечатление что после травмы ты стал бояться играть.Докажи всем что у тебя есть характер.Верим.
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    nahan
    1436201808
    Мосисяну скорого возвращения в строй.
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    ologreds
    1694997661
    numo434924
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