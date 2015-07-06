Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Спартак» поздравил Широкова с днем рождения

    Московский «Спартак» поздравил Романа Широкова с днем рождения. Сегодня полузащитнику москвичей и сборной России исполнилось 34 года.

    «ФК «Спартак-Москва» поздравляет Романа с днем рождения и желает ему счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед в составе красно-белых!» – говорится в обращении на официальном сайте клуба.

    Широков дебютировал в «Спартаке» в 2014 году и проведя 5 матчей отметился одним забитым мячом. Вторую половину прошлого сезона Роман провел в «Краснодаре» на правах аренды и помог команде занять 3-е место в чемпионате.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии (62)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    морозз
    1436190904
    Рома... сделай всем цугундер и докажи, что ты супер мастер!
    Ответить
    RIR68
    1436191393
    игрок отличный! сразу видна школа! но вот с клубишкой не повезло!!!
    Ответить
    10 seconds to stars
    1436191769
    Поговаривают когда-то им ПСЖ интересовался или то был Монако
    Ответить
    shinnik
    1436194443
    Бахнуло,так бахнуло...аж,пятачина посинела..
    Ответить
    diktor
    1436196151
    Он то и в 34 востребован-в отличии от Аршавина и Кержакова-и слава Богу он в Спартаке-надеюсь заиграет и поможет команде.
    Ответить
    nahan
    1436201552
    А что подарили-то?
    Ответить
    Российский болельщеК
    1436201750
    Я хоть и не спартак, но тоже поздравляю!
    Ответить
    drug01
    1436203673
    Днем рождения Роман,играй хорошо больше ногами чем языком!
    Ответить
    фанат джигурды
    1436213066
    и подарили картинку с колхозниками
    Ответить
    ologreds
    1694997661
    numo434922
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+