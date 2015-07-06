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    • Промес рад возвращению Широкова и огорчен в связи с отставкой Хиддинка

    Промес рад возвращению Широкова и огорчен в связи с отставкой Хиддинка

    Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес после одной из тренировок на сборах в Швейцарии поделился впечатленями о первых занятиях под руководством Дмитрия Аленичева и рассказал о заинтересованности в его персоне туринского «Ювентуса».

    «Пока сложно почувствовать разницу между тренировками Аленичева и Якина, но мне нравится, что Аленичев любит атакующий футбол, это мне по душе.

    Я газет не читаю и не в курсе всех новостей, поэтому очень удивился зимой, когда на тренировке узнал, что Широков перешел в «Краснодар». Для меня это было странно, потому что Роман-великолепный игрок. Сейчас же я счастлив, что он вернулся в команду, с таким плеймейкером мне будет легче забивать, он всегда обостряет игру.

    Я расстроился когда узнал, что Гус Хиддинк покинул сборную, но мы давно не выигрывали важных матчей. С Хиддинком мы постоянно говорили о России, он высоко отзывался о вашем чемпионате и говорил, что я сделал правильный выбор.

    Я знаю, «Ювентус» действительно интересовался мной, но до конкретики дело не доходило, поэтому говорить не о чем. Тем более, я сказал агенту и руководству клуба, что уходить из «Спартака» не собираюсь» – приводит слова Промеса «Спорт Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 10:27
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    Комментарии (40)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Просто мальчик
    1436170669
    Промес спартаку не поможет... спартаку уже вообще ничто не поможет. Так и будет вечно на 6-ом месте :D
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    Блоссия
    1436170687
    Сегодня у Романа Широкова день рождения! Поздравляем!
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    112910415
    1436170995
    всё к лучшему
    Ответить
    ДСА
    1436171341
    Промес - Надежда Спартака на светлое будущее
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    2000mm
    1436172421
    \"С Хиддинком мы постоянно говорили о России, он высоко отзывался о вашем чемпионате и говорил, что я сделал правильный выбор.\" Ещё бы. Я уверен что Гус сказал следующее: \"Квинси, Россия - это золотая жила. Представь, некоторые игроки только к 30 годам заслуживают большую зарплату, а в России, ты уже в 23 можешь отлично заработать, а в 25 - спокойно ехать играть в футбол в Европу. Единственный минус в России - надо суметь не зажраться!
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    Макалай Калкин
    1436176606
    Гусь хоть в состав его ставил, а теперь там только лучшие будут, вот он и расстроился)
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    ABir
    1436187464
    Хиддинк плохого не посоветует
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    nahan
    1436201137
    Противоречивые чувства.
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    Lucius Vorenus
    1436220109
    круто
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    ologreds
    1694997661
    numo434918
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