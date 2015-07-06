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    Аршавин может сегодня стать игроком «Краснодара»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сегодня может стать игроком «Краснодара». Об этом Р-спорт сообщил источник знакомый с ситуацией в клубе. Клуб из Санкт-Петербурга не стал продлевать соглашения с футболистом, после чего Аршавин стал свободным агентом.

    «В понедельник Аршавин вылетит в Краснодар для подписания контракта. Он станет одноклубником своего бывшего партнера по «Зениту» Владимира Быстрова. Вероятнее всего, контракт Аршавина с «Краснодаром» будет рассчитан на один год», – сообщил источник.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 09:01
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    Комментарии (144)
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    Ден 781
    1436186709
    Футболистом Кубани
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    MALOY74
    1436189342
    В Кубани может быть и снова заиграл бы, если бы конечно захотел.
    Ответить
    RIR68
    1436189600
    завтра - Кубани, послезавтра - Кайрата!
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    Павлюченко 13
    1436194819
    Был бы счастлив наблюдать за игрой Андрея в Краснодаре! Уверен, ему по силам было бы пробиться в основу быков!
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    nahan
    1436200473
    Там тоже придётся пробиваться в основу.
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    Tanya Krasnodar Land
    1436206859
    Аршавину уже 34 года. Будет ли бегать, как 10 лет назад... Молодых нужно приобретать, а не \"звёздные\" фамилии - это же не бренды, нужно \"шевелиться на 360 градусов\". Неееее, Краснодару он не нужен.
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    OLESOCC
    1436212466
    Та же скамейка, только в профиль.
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    Lucius Vorenus
    1436219266
    круто
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    Apxangel
    1436286058
    Опомнись Краснодар...
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    ologreds
    1694997661
    numo434914
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