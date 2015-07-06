Аршавин может сегодня стать игроком «Краснодара»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сегодня может стать игроком «Краснодара». Об этом Р-спорт сообщил источник знакомый с ситуацией в клубе. Клуб из Санкт-Петербурга не стал продлевать соглашения с футболистом, после чего Аршавин стал свободным агентом.



«В понедельник Аршавин вылетит в Краснодар для подписания контракта. Он станет одноклубником своего бывшего партнера по «Зениту» Владимира Быстрова. Вероятнее всего, контракт Аршавина с «Краснодаром» будет рассчитан на один год», – сообщил источник.



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