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    • «Реал» продолжает переговоры с «Ювентусом» по трансферу Видаля

    «Реал» продолжает переговоры с «Ювентусом» по трансферу Видаля

    Мадридский «Реал» пытается договориться о снижении цены за трансфер одного из героев завершившегося недавно Кубка Америки чилийца Артуро Видаля из «Ювентуса». La Gazzetta dello Sport сообщает, что «сливочные» уже договорились с футболистом об условиях личного контракта, но туринцы хотят выручить за своего игрока не меньше 30 млн. евро.

    В минувшем сеозе Видаль принял участие в 28 матчах Серии А, в которых забил 7 голов, а совсем недавно был признан лучшим игроком финального матча Кубка Америки.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 08:01
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    Комментарии (75)
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    Ruslan3132
    1436175864
    А как насчет 3 футболистов не из ЕС? Вроде есть уже трое Хамес, Каземиро и Данило...
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    ALBA-BARSELONA
    1436176645
    Руководство Ювентуса подобна руководству Атлетико.Сами хотят конкурировать с Барсой и Реалом,а сами своих лучших продают именно этим клубам. Ничего они не добьются. Главные команды мира-Барселона,Реал,Бавария,Челси,МЮ,М Сити, ПСЖ остальные их доноры.
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    beslan1995
    1436177127
    Лучше вератти,чем видаль!
    Ответить
    magami05
    1436185608
    он в анжи хочет
    Ответить
    55555555555555555
    1436186650
    красава реал пусть поднажмет и он перейдет в реал
    Ответить
    nahan
    1436192162
    Уже есть инфо, что Видаль сто процентов игрок Реала.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436194365
    Юве вряд ли в новом сезоне в ЛЧ так высоко заберется, как в этом!
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    рус фан
    1436201698
    Реал получил самого сильного игрока нынешнего КА, который заставил вновь увидеть как унылый Лионель быстро снимает медаль после награждения.
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    Deuced
    1436203457
    вот уж кого точно нет смысла продавать Юве - кого вы купите за эти жалкие 30 млн? точно никак не достойную альтернативу
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    ologreds
    1694997661
    numo434911
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