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    • Стерлинг в случае перехода в «Манчестер Сити» может дополнительно заработать 4 млн. фунтов

    Стерлинг в случае перехода в «Манчестер Сити» может дополнительно заработать 4 млн. фунтов

    Нападающий «Ливерпуля» Рахим Стерлинг может заработать около 4 млн. фунтов в случае перехода в «Манчестер Сити» за 50 млн. фунтов. Согласно контракту футболиста с его агентом игрок получил 50% от агентского гонорара, который обычно составляет 10% от сделки.

    Если стороны прийдут к соглашению, то Стерлинг подпишет с «горожанами» пятилетний контракт с окладом 100 тыс. фунтов в неделю. Ранее «Ливерпуль» отклонил два предложения «Манчестер Сити» о покупке игрока за 25 и 40 млн. фунтов.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.07.2015 07:45
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    Комментарии (31)
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    dzvinka
    1436165904
    незнаю хочет ли он, но если хочет - надо сливать его за 45+ бонусы. Незаменимых нет.
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    kkomov
    1436167603
    бабло творит зло!
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    Amanreca
    1436169786
    Если получим от него 50 млн это шик:) 10 процентов получит Кпр,40 Лфк:) Походу после продажи Стерлинга и получим форварда:)
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    Sevastopol-www
    1436169874
    Агенты жируют непомерно!..
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    David Villa7
    1436174018
    Зачем считать чужие деньги?
    Ответить
    112910415
    1436174989
    эх, заманчиво!
    Ответить
    Shafterhopf
    1436179463
    Интересно как высчитали цифру в 4 млн. фунтов? 10% от 50 млн. = 5 млн. фунтов. 50% от 5 млн. = 2.5 млн. фунтов Или нынче в школе преподают другую математику?
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    panasonic109
    1436181566
    в этом суть нынешнего футбола , дополнительно заработать ....
    Ответить
    nahan
    1436192119
    Что его держат, непонятно, пусть катится туда...
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    ologreds
    1694997663
    numo434910
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