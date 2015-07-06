Стерлинг в случае перехода в «Манчестер Сити» может дополнительно заработать 4 млн. фунтов

Нападающий «Ливерпуля» Рахим Стерлинг может заработать около 4 млн. фунтов в случае перехода в «Манчестер Сити» за 50 млн. фунтов. Согласно контракту футболиста с его агентом игрок получил 50% от агентского гонорара, который обычно составляет 10% от сделки.



Если стороны прийдут к соглашению, то Стерлинг подпишет с «горожанами» пятилетний контракт с окладом 100 тыс. фунтов в неделю. Ранее «Ливерпуль» отклонил два предложения «Манчестер Сити» о покупке игрока за 25 и 40 млн. фунтов.