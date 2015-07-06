«Ильичевец» будет принимать соперников в Мариуполе

Новый главный тренер мариупольского «Ильичевца» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к новому сезону и сообщил, что свои домашние матчи команда теперь будет проводить в Мариуполе.



« Да, здесь спокойно. Не слышно выстрелов. Город живет своей жизнью. Спортивная составляющая Мариуполя — на высоком уровне, есть идеальные поля, много площадок и великолепный манеж. Есть все, чтобы коллектив участвовал в премьер-лиге. В случае ухудшения ситуации мы имеем запасной вариант, но надеемся, что все будет нормально.



Я благодарен руководству клуба, что решили проблему домашних выступлений команды, очень важно, чтобы «Ильичевец» мог проводить встречи в родных стенах» – приводит слова тренера официальный сайт клуба.