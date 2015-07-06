Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Ильичевец» будет принимать соперников в Мариуполе

    Новый главный тренер мариупольского «Ильичевца» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к новому сезону и сообщил, что свои домашние матчи команда теперь будет проводить в Мариуполе.

    « Да, здесь спокойно. Не слышно выстрелов. Город живет своей жизнью. Спортивная составляющая Мариуполя — на высоком уровне, есть идеальные поля, много площадок и великолепный манеж. Есть все, чтобы коллектив участвовал в премьер-лиге. В случае ухудшения ситуации мы имеем запасной вариант, но надеемся, что все будет нормально.

    Я благодарен руководству клуба, что решили проблему домашних выступлений команды, очень важно, чтобы «Ильичевец» мог проводить встречи в родных стенах» – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Ильичевец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии (34)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VIPded
    1436160894
    Мир в городе - это замечательно.
    Ответить
    DIDI 23
    1436161605
    Посмотрим что из этого выйдет.
    Ответить
    10 seconds to stars
    1436165950
    До тех пор, пока какой нибудь гырой-ополченец, снова не шмальнет с града по городу.
    Ответить
    MariupolFERD
    1436166086
    Не тихо, почти каждый день слышны взрывы за городом
    Ответить
    kkomov
    1436167857
    совсем с ума сошли в фейл стэйте.
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436169457
    Под шум и взрыв гранат,шагает наш...Ильичевец...ну и назвались же
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436170021
    Играть всем надо дома...
    Ответить
    LESTER68
    1436171656
    Команду с таким названием пропустили играть-у них же борьба со всеми советскими словами,названиями и т.д.Переименовали бы в \"Яйцедар\",на подобии \"Краснодар\",симпатичней было бы
    Ответить
    Adler angriff
    1436179021
    Кранты Ильичёвцу.
    Ответить
    ologreds
    1694997663
    numo434907
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+