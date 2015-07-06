Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Флорентино Перес встречался с представителями ПСЖ

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на выходных летал в Катар, где встречался с представителями ПСЖ. France Football сообщает, что стороны могли обсудить возможный трансфер форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    Напомним, что УЕФА снял с парижан ограничения по трансферам, которые ранее были наложены из-за нарушений ФФП. Роналду может заменить в составе ПСЖ шведа Златана Ибрагимовича, а хозяева парижского клуба готовы платить португальцу 18 млн. евро в год.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 06:38
    Рекомендуем
    Комментарии (28)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    caravanbashi
    1436175807
    Бредовая утка, Белоус вон тоже, хотел подписать Фигу в ФК \"Москва\" и обедал с ним в ресторане, а толку?
    Ответить
    FCMU CR7
    1436176095
    Не хотелось бы продавать Роналду.. Но с финансовой точки зрения,150 лямов за 30 летнего игрока-просто рай для любого президента.. Было бы отлично,если Перес вместо Видаля купил Верратти.
    Ответить
    Metz57100
    1436183786
    Думаю поговорили про трансфер верратти
    Ответить
    Сливки общества
    1436187124
    Corriere dello Sport хочет видеть Ибрагимовича в «Милане». У газеты сразу два варианта по реализации задумки: или Ибрагимович играет в «ПСЖ» еще год, а летом переходит в «Милан» как свободный агент; или парижане разрывают контракт сейчас, а «Милан» выплачивает им 16 миллионов евро.
    Ответить
    nahan
    1436191989
    Самая интересная фаза трансферного окна...
    Ответить
    Armyan4eG
    1436193060
    Смешно... Базар точно не шел про Криштиану поскольку 18 лямов, учитывая налоги во Франции это копейки для португальца...
    Ответить
    рус фан
    1436202185
    Перес в бане с шейхами пересекся и мерился там кое чем.
    Ответить
    ZeuSS
    1436212746
    Ибра хотел купить Реал?
    Ответить
    AlexanderP622
    1436223506
    Бред полнейший. Роналду за такую сумму играть нигде никогда не будет.
    Ответить
    ologreds
    1694997663
    numo434906
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+