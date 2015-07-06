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    Сборная США выиграла женский чемпионат мира

    Сборная США выиграла чемпионат мира среди женщин, который проходил в Канаде. Финальный матч против сборной Японии, до этого владевшей титулом, упорным не получился.

    Уже к 6-й минуте Карли Лойд оформила «дубль», а на 16-й счет был 4:0, причем вновь голом отметилась Ллойд. Японки сумели было вернуть интригу в игру, к 52-й минуте отыграв два мяча, но уже через две минуты пропустили пятый гол от Хит, которая установила окончательный итог матча – 5:2.

    Таким образом, сборная США в третий раз в истории выиграла женский чемпионат мира и стала лидером по этому показателю, опередив команду Германии, на счету которой две победы. Сами немки после поражения в полуфинале от сборной США не сумели собраться на матч за третье место и уступили сборной Англии, забившей единственный в матче гол в дополнительное время.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2015 06:08
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    Комментарии (252)
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    хай
    1436181934
    демонстрация силы) новый мировой порядок) газпром безбожно доить будут и прокидывать также
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    Zen-Aky
    1436188257
    С победой сборную США! Хорошая у них команда молодцы девочки.
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    RIR68
    1436189527
    в америке это сильный пол.
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    nahan
    1436191844
    Тут все ясно...
    Ответить
    Верг
    1436192941
    на самом деле в футболе у женщин яйца куда больше и крепче, чем в мужском, котоырй обабился и засимулировался в край в последние 10 лет
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    Павлюченко 13
    1436194628
    Женский футбол не интересен...
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    lobsterdam
    1436196226
    Женский(???!!!)...футбол???!!! Представляю, какое амбрэ стоит над поляной.
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    -Дигорец-
    1436197465
    Какая шняга этот ваш женский футбол)..
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    Irakliy
    1436274209
    всегда знал, что американки в футболе сильны...
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    ologreds
    1694997663
    numo434904
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