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    • «Фиорентина» прокомментировала слова Панераи касательно «Интера»

    «Фиорентина» прокомментировала слова Панераи касательно «Интера»

    Итальянская «Фиорентина» интерпретировала слова своего члена совета директоров и бывшего вице-президента клуба Паоло Панераи, призвавшего сослать миланский «Интер» в низший дивизион за нарушение принципа прозрачности.

    «Относительно высказываний Панераи уточняем, что сказанные им слова есть его личные соображения, никак не согласованные с клубом», – говорится в заявлении «фиалок».

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    Источник: ФК «Фиорентина»

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    06.07.2015 01:27
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    Комментарии (30)
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    Sevastopol-www
    1436170209
    Только личное...
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    Betman
    1436171256
    да все помнят, как Принтер невероятным чудом вышел суxим из воды в деле Кальчополи, a Милан и особенно Юве понесли наказания.
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    Juventus 32
    1436172053
    Позор Фиора очкуется принтера
    Ответить
    112910415
    1436174427
    подстраховались, однако
    Ответить
    Nascimento
    1436179220
    пока фиорентина и интер обижаются друг на друга из за перехода салаха, картон ювентос уже собрал чемоданы в серию Ц, а дирку буфона в тюрьму!!
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    КиLLеr
    1436183737
    Пуканы у многих порвало я вижу,жалкие глорики блюве
    Ответить
    nahan
    1436191774
    Где-то, у кого-то влага...
    Ответить
    Juventus 32
    1436210349
    Трио картоных глиномесов: Zen-Aky , КиLLеr , NoObKa32 , приняло в свои ряды RUSTY8, теперь это квартет.
    Ответить
    Juventus 32
    1436210450
    Nascimento к ним напрашивается, но его берут только на пасивной основе.
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    ologreds
    1694997663
    numo434901
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