«Фиорентина» прокомментировала слова Панераи касательно «Интера»

Итальянская «Фиорентина» интерпретировала слова своего члена совета директоров и бывшего вице-президента клуба Паоло Панераи, призвавшего сослать миланский «Интер» в низший дивизион за нарушение принципа прозрачности.



«Относительно высказываний Панераи уточняем, что сказанные им слова есть его личные соображения, никак не согласованные с клубом», – говорится в заявлении «фиалок».



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