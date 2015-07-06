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    Педро не перейдет в «Атлетико»

    Футболист испанской «Барселоны» Педро, несмотря на предложение мадридского «Атлетико», не пополнит стан «матрасников». Об этом заявил сам игрок, указавший, что если он и покинет каталонцев, то отправится только в другую страну. У нападающего уже есть предложения из-за рубежа, и выступать в Примере за любую другую команду он не намерен.

    Серьезный интерес к Педро проявляет французский ПСЖ, а сам игрок хотел бы отправиться в Англию.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 01:18
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    Комментарии (12)
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    piercman
    1436144849
    с такой фамилией ему и уходить никуда не надо. он и клуб обрели друг друга. хотя, есть один неплохой вариант. спартак называется. там тож традиции))
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    лолос
    1436153570
    В ПСЖ и \"Атлетико\" ему в основу тоже тяжело будет пробиться. Педро нужен средний клуб типа \"Вильярреала\" или \"Малаги\", там он сможет заявить о себе и попасть в ТОП-5 бомбардиров лиги.
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    sir_Alex
    1436153669
    В \"Арсенал\"?
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    Суmраk 05
    1436156952
    Пока сотку не положит не уйдет .......
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    Макалай Калкин
    1436159377
    Для матрасов слабоват, в англии в середняках типа тотенхема и саутгемптона пригодится))
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    Хасан_05
    1436167675
    Педро в Англию ?? Сообщите кто нибудь ему что его театральное актерство там не прокатит )
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    Sevastopol-www
    1436170240
    В Мадрид не собирается...
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    nahan
    1436191709
    Во французскую лигу ему надо.
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    Chak-Norris
    1436203099
    Правильно Педро думает ,в АПЛ ему нужно,там как раз скорость и проворность ценят,он полюбому найдет себя в Англии! Я-бы в принципе и не продавал-бы его,но просидит на лавке все оставшееся время.
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    ologreds
    1694997663
    numo434900
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