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    Габулов: «Прошлый сезон провели впустую»

    Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал решение УЕФА исключить бело-голубых из Лиги Европы ввиду нарушения финансового fair play.

    «Разумеется, еврокубковая дисквалификация не добавила команде положительных эмоций. В глубине души мы надеялись, что нас могут пожалеть. Когда было принято такое жесткое решение, появилась мысль, что прошлый сезон был нами проведен впустую. Когда ты к чему-то стремишься, отдаешь этому здоровье и силы, а у тебя это отнимают, наступает разочарование. Это стало ударом для всех. Сейчас, спустя время, мы уже, наверное, смирились. В данный момент готовимся к новому сезону. Постараемся пробиться в Лигу чемпионов», – заявил Габулов.

    Сезон РФПЛ «Динамо» начнет 19-го июля встречей против «Зенита».

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 00:54
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    Комментарии (31)
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    Sevastopol-www
    1436170335
    Нечего болячку ковырять...
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    FanatSerj
    1436172656
    Да ладно лукавить, от этой ЛЕ все отмазывалась как могли, даже Рубин сливал как мог, лишь бы туда не попасть. А последний тур так вообще расписан был как по нотам.
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    112910415
    1436173334
    а ведь плохо играли на финише..
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    Sem25
    1436175950
    Как это впустую? Достаточно успешное выступление в ЛЕ. Много баллов в таблицу коэффициентов для страны. А про ЛЧ рассказывать лучше после матча с Зенитом.
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    oleg 32
    1436187594
    +++Удачи ДИНАМО-в новом сезоне!
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    ц
    1436188022
    Когда уже усатый сам поймёт, что не тянет, не стыдно разве, разбазарить пол команды и жаловаться на скамейку. Черчесов - уходи!!!
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    cska plus
    1436188561
    Согласен с Владимиром, жаль((
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    nahan
    1436191472
    Зато как хорошо в еврокубках выступили, а могли еще лучше.
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    мазан75
    1436197746
    Удачи Динамо!
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    ologreds
    1694997663
    numo434897
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