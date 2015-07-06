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    Игрок «Ливерпуля» Альберто будет арендован «Депортиво»

    Нападающий английского «Ливерпуля» Луис Альберто завершает свой переход в стан испанского «Депортиво». Форвард пополнит команду из Ла-Коруньи на правах аренды. Уже сегодня Альберто пройдет медицинское обследование.

    Минувший сезон форвард провел также в аренде в «Малаге» и провел за «анчоусов» в Примере 15 матчей и забил 2 мяча.

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    Источник: ФК «Депортиво»

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    06.07.2015 00:30
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    Комментарии (16)
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    Master Football 7
    1436131900
    Однозначно,на повышение пошёл.
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    Brendan Rodgers
    1436132006
    И потом будет продан :) Нормально сегодня пакистанцев подорвал, теперь охрана пакистанцами,каждой ветки Ливерпуля обеспечена :))))
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    Leicester City
    1436132563
    щас прибегут манки панки
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    The_BESTolo4b
    1436132608
    спас карьеру
    Ответить
    Чакир - UTD
    1436142936
    На повышение пошёл. Чёрт пойми зачем он выступал за безтроыейников...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436170369
    Затянулась испанская командировка...
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    ologreds
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    numo434896
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