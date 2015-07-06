Игрок «Ливерпуля» Альберто будет арендован «Депортиво»

Нападающий английского «Ливерпуля» Луис Альберто завершает свой переход в стан испанского «Депортиво». Форвард пополнит команду из Ла-Коруньи на правах аренды. Уже сегодня Альберто пройдет медицинское обследование.



Минувший сезон форвард провел также в аренде в «Малаге» и провел за «анчоусов» в Примере 15 матчей и забил 2 мяча.



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