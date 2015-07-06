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    Аргентина – сильнейшая сборная по версии ФИФА

    Несмотря на поражение во вчерашнем финале Кубка Америки, сборная Аргентины возглавила обновленный рейтинг ФИФА. Случилось это с ней впервые за семь лет. Первая десятка табели о рангах на данный момент выглядит так, а полностью ранжир сборных мира в скором времени будет опубликован на официальном сайте ФИФА.

    1) Аргентина.
    2) Германия.
    3) Бельгия.
    4) Колумбия.
    5) Нидерланды.
    6) Бразилия.
    7) Португалия.
    8) Румыния.
    9) Англия.
    10) Уэльс.

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    Источник: Goal.com

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    06.07.2015 00:23
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    Комментарии (172)
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    KATALONIAFAN
    1436182485
    Испания ниже уэльса неговоря об Италии это просто восхитительно
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    Forint
    1436184535
    все решили набранные очки в международных встречах. а на деле к сожалению, Аргентина стоит ниже. только потому, что нет тренера! Эль Чоло думаю добился бы чемпионства. а Мартино тряпичный тренер
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    Juventus 32
    1436184629
    Самый бредовый рейтинг из всех которые я видел. Только то, что безтрофейная Англия(липовый чемпион мира 66г) выше Италии, Испании и Франции, уже вызывает смех.
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    nahan
    1436191388
    Скажите об этом Месси...
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    Шмавон
    1436192294
    последние 3 строчки бред собачий да и 7-я с натяжкой
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    bekmehem84
    1436193179
    Румыния??? Хаджи давно уже не играет
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    Smithy
    1436206363
    Я вот не согласен. Где казахстан и армения?
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    KLINSI
    1436297578
    Это точно национальные сборные)).
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    ologreds
    1694997663
    numo434895
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