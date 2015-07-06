Аргентина – сильнейшая сборная по версии ФИФА

Несмотря на поражение во вчерашнем финале Кубка Америки, сборная Аргентины возглавила обновленный рейтинг ФИФА. Случилось это с ней впервые за семь лет. Первая десятка табели о рангах на данный момент выглядит так, а полностью ранжир сборных мира в скором времени будет опубликован на официальном сайте ФИФА.



1) Аргентина.

2) Германия.

3) Бельгия.

4) Колумбия.

5) Нидерланды.

6) Бразилия.

7) Португалия.

8) Румыния.

9) Англия.

10) Уэльс.



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