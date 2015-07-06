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    Виллаш-Боаш: «Сборной России лимит не поможет»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ, который на данный момент висит в воздухе.

    «Хочется уже определенности по лимиту, а позиция федерации вновь поменялась. По моему мнению, проблема недостатка игроков для сборной лежит не в количестве иностранцев в чемпионате, а в организации детско-юношеского футбола. Лимит не изменит подготовку сборной России к ЧМ-2018. Неужели за два года может появиться целая плеяда ярких футболистов, способных составить костяк команды? Жесткий лимит ведет к изоляции лиги. Я жду понедельника, чтобы уже понять, каким будет лимит, но, каким бы ни был, он не поможет сборной России, ибо проблема не в лимите», – заявил португалец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 00:15
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    Комментарии (129)
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    Rechter
    1436170425
    Еще один нормальный.
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    Sevastopol-www
    1436170575
    Все знают, в чём проблемы...
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    bormangold
    1436170912
    Когда в России начнут брать игроков в команды из расчёта смотря в карман его родителей тогда и будут в сборной футбольные таланты. Много есть талантливых ребят которым не дают шансов
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    2000mm
    1436174291
    А вот я реально за то, чтобы лимит вообще отменить! То есть - совсем. Вот абсолютно! Пусть 11 топовых иностранцев бегает по полю! Так будет в Зените, ЦСКА и ещё паре команд! А середнячки, по идее, будут больше состоять из наших, и получится так, что наши бездари будут внутри чемпионата играть с топовыми иностранцами. И будет у нас внутри чемпионата своя \"лига Европы\", где наши ребята, будут играть с нашими командами, состоящими из более сильных иностранцев. А лучший способ стать сильнее - играть с более сильным соперником.
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    timur_zenit_fan
    1436179427
    тренерская лицензия стоит 200 т.р. обучения в год...и тренируют детей физруки без оной, заставляя их пинать мяч и бежать, не знающих что такое офсайд.
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    RIR68
    1436189263
    соглашусь с Бомжашем.
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    nahan
    1436191357
    Все правильно, Юрий Палыч уже озвучил.
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    Законник
    1436204577
    Ему бы тоже ничего не помогло, если бы не народные деньги от Газпрома и спонсора чемпионата в одном флаконе. Без иностранцев в ЧР сборная была чемпионом и призером ЧЕ и Олимпиады. И детско-юношеские игры были - Кожаный мяч и Золотая шайба . Дали бы только чинуши развернуться, все бы быстро наверстали, но нет... тратят только на иностранцев (там комиссию себе отхватить можно, а от развития российского футбола,только геморрой)
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    KLINSI
    1436284103
    По моему мнению, проблема недостатка игроков для сборной лежит не в количестве иностранцев в чемпионате, а в организации детско-юношеского футбола. Даже Боашу это понятно.
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    ologreds
    1694997663
    numo434894
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